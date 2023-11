Financie: Šetreniu môžu pomôcť nákupy vo výpredajoch

Bratislava 1. novembra (TASR) - Pri vytvorení finančnej rezervy je vhodné nakupovať vo výpredajoch. Je však potrebné rozlíšiť tovar, ktorý sa kupuje pravidelne alebo zriedka. Pomôcť môže aj nastavený trvalý príkaz ešte v deň výplaty či zmena životného štýlu. Upozornil na to finančný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar.



"Presunúť plnú výšku zľavy z predajnej ceny do úspor má význam vtedy, keď je výdavok na daný tovar započítaný do plánovaných bežných výdavkov. Rovnako to dáva zmysel pri drahších tovaroch s vyššou kvalitou, pretože úspora vznikne pri dlhšej trvácnosti alebo na zdraví," uviedol finančný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar.



Analytik odporúča aj zaokrúhľovať, teda zvyšovať platby. Každá platba sa zaokrúhli, prípadne zvýši o určité percento a zvýšenie by malo ísť na sporiaci účet. Na konci mesiaca tak môže byť na účte ušetrená finančná rezerva.



Objem našetrených peňazí môžu zvýšiť aj mimoriadne príležitosti na sporenie, ako sú mimoriadne odmeny či príjem z predaja nepotrebných vecí prostredníctvom internetu. Pri takýchto príjmoch je vhodné umiestniť aspoň časť z nich do príspevkov na budovanie finančnej rezervy.



"S finančnou rezervou sa človeku jednoznačne žije ľahšie. Jej vybudovanie stojí a padá na rozhodnutí a správaní každého samostatne," dodal Škriniar.