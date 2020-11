Skupina ČSOB dosiahla v 3. kvartáli zisk 30,8 milióna eur

Bratislava 12. novembra (TASR) - Celá skupina ČSOB zaznamenala za prvých deväť mesiacov tohto roka pokles zisku na 30,8 milióna eur zo 41,8 milióna eur v rovnakom období minulého roka. Vyplýva to zo zverejnených hospodárskych výsledkov banky.



Hospodárenie ČSOB ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. "Tretí kvartál po sebe čelíme pandémii, ktorá nemá v moderných dejinách obdoby. Potvrdzujú to aj všetky predikcie o poklese slovenskej ekonomiky a my musíme byť pripravení na to, že dosahy pandémie budú ešte výraznejšie, ako tomu bolo v období krízy 2008 - 2009. Výsledky ČSOB v treťom štvrťroku 2020 boli ovplyvnené výrazne vyššou tvorbou opravných položiek, ktoré sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili zo 16,5 milióna eur na 42,6 milióna eur," priblížil v stanovisku pre médiá generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár.



Za dôležité však považuje, že kvalita portfólia zostáva stále nezmenená a na dobrej úrovni. "Vyššia tvorba opravných položiek potvrdzuje našu pripravenosť na zhoršenie ekonomickej situácie. Tretí kvartál, ktorý nám všetkým umožnil sa medzi dvoma vlnami pandémie trochu nadýchnuť, sme sa naplno koncentrovali na to, aby sme prostredníctvom viacerých úverových schém a záručných programov mohli podporiť našich podnikateľov, a teda zamestnávateľov na Slovensku," doplnil Kollár.



Čisté úrokové výnosy za prvé tri kvartály tohto roka medziročne klesli o 3,7 % a dosiahli úroveň 147,9 milióna eur. Pretrvávajúce trhové prostredie nízkych úrokových sadzieb a súčasná situácia týkajúca sa pandémie sú hlavnými príčinami medziročného poklesu.



Čisté výnosy z poplatkov a provízií sa medziročne držali na stabilnej úrovni a za prvých deväť mesiacov 2020 dosiahli výšku 53 miliónov. eur. Výnosy celkom za prvé tri štvrťroky 2020 boli vo výške 214 miliónov eur a medziročne vzrástli o 3,8 %.



Úvery poskytnuté klientom medziročne vzrástli o 5,1 % na 7,9 miliardy eur. Podpísal sa pod to rast objemu úverov na bývanie o 11,1 % a objemu investičných úverov pre živnostníkov a malých podnikateľov podliehajúcich štátnym garančným schémam o 15,8 %.



Vklady a úvery prijaté od klientov medziročne stúpli o 11,9 % a dosiahli výšku 7,2 miliardy eur. K medziročnému nárastu prispel najmä nárast objemu termínovaných vkladov štátnych orgánov a nárast objemu vkladov na bežných účtoch fyzických osôb, ktorý sa medziročne zvýšil o 16 %.



Primeranosť základných vlastných zdrojov ČSOB bola na úrovni 16,2 % a spĺňa tak stanovené regulatórne limity.