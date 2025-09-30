< sekcia Ekonomika
Skupina EIB urýchli a zjednoduší zelené investície
Druhá fáza stanovuje priority skupiny EIB do konca tohto desaťročia.
Autor TASR
Bratislava/Luxemburg 30. septembra (TASR) - Správna rada Európskej investičnej banky (EIB) prijala druhú fázu jej plánu klimatickej banky, ktorý sa zameriava na konkurencieschopnosť, bezpečnosť a nižšie ceny energií pre podniky a domácnosti. Plán zahŕňa zdvojnásobenie investícií do adaptácie na zmenu klímy na 30 miliárd eur a výrazne zjednodušené postupy s cieľom urýchliť zelené investície. Informovala o tom v utorok banka.
Druhá fáza stanovuje priority skupiny EIB do konca tohto desaťročia. Postavená je na troch hlavných pilieroch. Prvým je väčší dôraz na konkurencieschopnosť, bezpečnosť a nižšie ceny energií pre podniky a rodiny. Nasleduje zdvojnásobenie financovania adaptácie na 30 miliárd eur v období rokov 2026 až 2030. Tretím pilierom je radikálne zjednodušenie postupov, ktorého súčasťou je odstránenie nadmernej regulácie.
„V nadväznosti na veľký úspech nášho plánu klimatickej banky zdvojnásobujeme úsilie v oblasti prechodu na zelené hospodárstvo, pretože je to správna vec pre našu budúcnosť a zároveň rozumné rozhodnutie pre naše ekonomiky,“ uviedla prezidentka skupiny EIB Nadia Calvinová.
Od spustenia plánu klimatickej banky v roku 2020 podporila skupina EIB zelené investície v hodnote viac ako 560 miliárd eur, z toho približne 90 % v rámci Európskej únie (EÚ). Jej cieľom je podpora zelených investícií v hodnote minimálne 1 bilión eur v tomto desaťročí. V druhej fáze plánu potvrdzuje EIB svoj záväzok vyčleniť viac ako polovicu svojho ročného financovania na opatrenia v oblasti klímy a environmentálnu udržateľnosť.
EIB je inštitúcia Európskej únie, ktorá zabezpečuje dlhodobé úverovanie a ktorú vlastnia jej členské štáty. Banka financuje investície do ôsmich kľúčových priorít, ktoré podporujú politické ciele EÚ. Patria k nim opatrenia v oblasti klímy a životné prostredie, digitalizácia a technologické inovácie, bezpečnosť a obrana, súdržnosť, poľnohospodárstvo a biohospodárstvo, sociálna infraštruktúra, silnejšia Európa v mierovejšom a prosperujúcejšom svete a únia kapitálových trhov v Európe.
Druhá fáza stanovuje priority skupiny EIB do konca tohto desaťročia. Postavená je na troch hlavných pilieroch. Prvým je väčší dôraz na konkurencieschopnosť, bezpečnosť a nižšie ceny energií pre podniky a rodiny. Nasleduje zdvojnásobenie financovania adaptácie na 30 miliárd eur v období rokov 2026 až 2030. Tretím pilierom je radikálne zjednodušenie postupov, ktorého súčasťou je odstránenie nadmernej regulácie.
„V nadväznosti na veľký úspech nášho plánu klimatickej banky zdvojnásobujeme úsilie v oblasti prechodu na zelené hospodárstvo, pretože je to správna vec pre našu budúcnosť a zároveň rozumné rozhodnutie pre naše ekonomiky,“ uviedla prezidentka skupiny EIB Nadia Calvinová.
Od spustenia plánu klimatickej banky v roku 2020 podporila skupina EIB zelené investície v hodnote viac ako 560 miliárd eur, z toho približne 90 % v rámci Európskej únie (EÚ). Jej cieľom je podpora zelených investícií v hodnote minimálne 1 bilión eur v tomto desaťročí. V druhej fáze plánu potvrdzuje EIB svoj záväzok vyčleniť viac ako polovicu svojho ročného financovania na opatrenia v oblasti klímy a environmentálnu udržateľnosť.
EIB je inštitúcia Európskej únie, ktorá zabezpečuje dlhodobé úverovanie a ktorú vlastnia jej členské štáty. Banka financuje investície do ôsmich kľúčových priorít, ktoré podporujú politické ciele EÚ. Patria k nim opatrenia v oblasti klímy a životné prostredie, digitalizácia a technologické inovácie, bezpečnosť a obrana, súdržnosť, poľnohospodárstvo a biohospodárstvo, sociálna infraštruktúra, silnejšia Európa v mierovejšom a prosperujúcejšom svete a únia kapitálových trhov v Európe.