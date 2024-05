Analýza: Slováci platia mobilmi a hodinkami častejšie ako Slovenky

Bratislava 28. mája (TASR) - Moderné spôsoby platenia pri nakupovaní využívajú na Slovensku častejšie muži ako ženy. Zatiaľ čo mobilom alebo inteligentnými hodinkami platí 20 % mužov, u žien je to 11 %. Muži z celkového objemu transakcií platobnou kartou urobia štvrtinu na internete, v prípade žien je to 16 %. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit za minulý rok.



"Z roka na rok nám na Slovensku pribúda NFC platieb, teda bezkontaktných úhrad prostredníctvom smartfónov či inteligentných hodiniek a náramkov. Ja pritom zaujímavé, že takéto užívateľsky pohodlné platby, bez nutnosti vyberať z peňaženky platobnú kartu či nebodaj hotovosť, sú skôr doménou mužov," priblížil obchodný riaditeľ spoločnosti Marek Tomčík. Ide pritom o trend, ktorý trvá už niekoľko rokov. V roku 2022 bol tento pomer 14 % mužov a 7 % žien, v roku 2021 zase 9 % ku 4 %.



Muži v porovnaní so ženami viac nakupujú aj na internete. Zo všetkých platieb kartou zrealizujú 24 % prostredníctvom internetu, kým u žien tvoria takéto platby 16 %. Muži tiež podľa štatistík výrazne častejšie nakupujú na splátky v kamenných predajniach. Z celkového objemu tvoria ich nákupy dve tretiny, na ženy ostáva jedna tretina.



Platby mobilnými zariadeniami patria medzi najbezpečnejšie metódy, zdôraznil ombudsman klientov Home Credit Miroslav Zborovský. Transakcie cez mobil, napríklad pri platbe v online obchodoch, sú podľa neho bezpečnejšie ako cez počítač. Okrem nakupovania v obchodoch sa dá takto aj vyberať hotovosť z bankomatov, ktoré ponúkajú možnosť bezkontaktného výberu.



"Kartu uloženú v mobile nie je možné skopírovať a vďaka potvrdzovaniu transakcií je platenie mimoriadne bezpečné. Aj tu však treba, samozrejme, dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Nikdy nikomu nehovorte, ani neposielajte overovací kód, ktorý vám bol doručený na mobilný telefón. Taktiež si pozorne prečítajte obsah SMS správ so zaslaným kódom a uistite sa, že sa naozaj týka tej platobnej operácie, ktorú práve riešite," dodal Zborovský.