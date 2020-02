Bratislava 20. februára (TASR) - Slovenská sporiteľňa upozorňuje na falošnú webstránku, ktorá šíri nepravdivé informácie o obchodovaní s kryptomenami. Podvodná stránka sa navonok prezentuje tak, že ide o známy slovenský informačný portál Aktuality.sk, tiež sa odvoláva na ďalšie relevantné médiá.



Ako o tom informovala sporiteľňa, portál existuje v slovenskom aj anglickom jazyku a šíri sa aj prostredníctvom Facebooku. Propaguje platformu Bitcoin Era a nepravdivo informuje o tom, že s ňou Slovenská sporiteľňa spustila spoluprácu. Rovnako tak zneužíva meno známeho podnikateľa, ktorý má stáť za realizáciou projektu.



Slovenská sporiteľňa upozorňuje na to, že ide o nepravdivé informácie, a podniká všetky dostupné kroky na to, aby zamedzila šíreniu tejto správy. Klientov tiež vyzýva, aby boli obozretní a nenechali sa oklamať. Banka so spoločnosťou nespolupracuje v žiadnej oblasti.



Jedna z podvodných stránok sa nachádza na adrese https://cryptoproect.online/. Ak však na ňu klient klikne, ocitne sa v prostredí pripomínajúcom známy slovenský spravodajský portál. Odkazy z týchto stránok následne smerujú k projektu Bitcoin Era, kde ľudí nabádajú založiť si účet. Slovenská sporiteľňa vyzýva na opatrnosť a odporúča nezadávať žiadne údaje na takýchto stránkach.