Slovensko sa riadi novým štátnym rozpočtom

Bratislava 1. januára (TASR) - Slovensko sa od soboty riadi novým štátnym rozpočtom aj rozpočtom verejnej správy. Deficit verejných financií by mal tento rok klesnúť na 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). V minulom roku mal schodok podľa predpokladov dosiahnuť necelých 8 % HDP, presné výsledky ešte nie sú známe.



Celkové príjmy verejnej správy majú tento rok dosiahnuť 44,2 miliardy eur a výdavky 49,4 miliardy eur. Samotný štátny rozpočet počíta s celkovými príjmami v hodnote takmer 20 miliárd eur a výdavkami 25,4 miliardy eur. Schodok v hotovostnom vyjadrení by tak mal dosiahnuť necelých 5,5 miliardy eur.



Viacročný rozpočet verejnej správy počíta s tým, že by mal hrubý dlh SR kulminovať v rokoch 2021 a 2022 na úrovni 61,5 % HDP. Následne do roku 2024 by mal klesnúť pod 59 % HDP.



Rozpočet obsahuje aj alokáciu peňazí z plánu obnovy na roky 2022 až 2024 v celkovom objeme 4,59 miliardy eur. V tomto roku má najviac výdavkov z plánu smerovať do zelenej ekonomiky (454 miliónov eur), vzdelávania (323 miliónov eur) a zdravia (218 miliónov eur).



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) podmienil výslednú podobu rozpočtu na rok 2022 viacerými zákonmi, a to o dôchodkovej reforme, výdavkových stropoch a o dlhovej brzde. Tie zatiaľ neboli schválené. V parlamente Matovič vyhlásil, že aj keď bude rozpočet schválený s deficitom 4,94 % HDP, nedovolí čerpať z neho nad úroveň 4,3 %, kým sa v koalícii na troch uvedených zmenách nedohodnú.