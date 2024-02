Societé Générale zruší asi 900 pracovných miest vo Francúzsku

Paríž 4. februára (TASR) - Societé Générale (SocGen), tretia najväčšia francúzska banka kótovaná na burze, tento rok zruší približne 900 pracovných miest vo svojej domovskej krajine. Generálny riaditeľ Slawomir Krupa sa tak snaží znížiť náklady, aby zvýšil zisk. Uviedli to dva zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Znižovanie pracovných miest sa väčšinou zameria na IT a ďalšie podporné funkcie v sídle veriteľa vo francúzskom hlavnom meste. Uskutoční sa prostredníctvom dobrovoľných odchodov, dodali zdroje, ktoré nechcú byť menované, pretože zníženie počtu zamestnancov ešte nebolo oznámené.



Presný počet zrušených pracovných miest sa bude pohybovať medzi 900 a 1000, čo predstavuje menej ako 2 % celkovej pracovnej sily vo Francúzsku, uviedol jeden zo zdrojov.



SocGen zamestnáva približne 52.000 ľudí vo Francúzsku a približne 112. 000 na celom svete, podľa polročnej finančnej správy z roku 2023.



SocGen odmietla správu komentovať. Svoje celoročné príjmy oznámi na budúci týždeň, 8. februára. O redukcii pracovných miest informovali ako prvé francúzske noviny Les Echos už v sobotu (3. 2.).



Krupa, ktorého úlohou je zvýšiť cenu akcií a ziskovosť SocGen, vlani v septembri investorom povedal, že do roku 2026 zníži náklady o približne 1,7 miliardy eur. Približne 40 % z tejto redukcie majú byť nové hrubé úspory nad rámec už ohlásených synergií, najmä zo zlúčenia dvoch maloobchodných značiek SocGen vo Francúzsku.