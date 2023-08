S&P Global znížila rating niekoľkých amerických bánk

Washington 22. augusta (TASR) - Ratingová agentúra S&P Global znížila rating a revidovala výhľad smerom nadol niektorých amerických bánk. Urobila tak rovnaký krok, aký pred dvomi týždňami urobila konkurenčná ratingová agentúra Moody´s. Informovala o tom agentúra Reuters.



S&P Global uviedla, že znížila úverový rating bankám Associated Banc-Corp a Valley National Bancorp, pričom ako dôvod označila finančné riziká a vyššiu závislosť od sprostredkovaných vkladov. Okrem toho znížila rating UMB Financial, ďalej Comerica Bank a Keycorp, pričom v ich prípade poukázala na vysoký odlev vkladov a vyššie úrokové sadzby.



"Prudký rast úrokových sadzieb negatívne ovplyvňuje financovanie a likviditu viacerých amerických bánk," uviedla ratingová agentúra. Zároveň dodala, že vklady v bankách poistených Federálnym úradom pre poistenie vkladov (FDIC) budú klesať dovtedy, dokiaľ bude centrálna banka Fed pokračovať v "kvantitatívnom sprísňovaní".



S&P okrem toho zhoršila výhľad pre banky S&T Bank a River City Bank, a to zo stabilného na negatívny. Ako jeden z dôvodov uviedla ich vysokú expozíciu voči trhu komerčných realít.



Pred dvomi týždňami ratingová agentúra Moody´s znížila rating 10 amerických bánk o jeden stupeň. Navyše, šesť inštitúcií, vrátane Bank of New York Mellon, US Bancorp či Truist Financial, zaradila do režimu sledovania s možnosťou zníženia ratingu.