S&P zvýšila výhľad úverového ratingu Írska na pozitívny

Dublin 21. novembra (TASR) - Ratingová agentúra S&P Global Ratings revidovala 18. novembra výhľad úverového ratingu Írska zo stabilného na pozitívny. Potvrdila krajine ratingovú známku na úrovni AA-. Poukázala pritom na fiškálnu a makroekonomickú odolnosť Írska. TASR o tom informuje na základe správy RTÉ.



S&P pripomenula, že v budúcom roku sa očakáva spomalenie vyspelých ekonomík vrátane Írska, ale zároveň by malo Írsko aj naďalej prekonávať ostatné vyspelé ekonomiky a vyhnúť sa technickej recesii.



Solídny rast daňových príjmov by mal pomôcť Írsku dosiahnuť rozpočtové prebytky v rokoch 2022 až 2025. A to aj napriek krátkodobému zvýšeniu výdavkov na riešenie prebiehajúcej energetickej krízy a problémov v oblasti bývania.



S&P predpovedá, že ekonomika Írska vzrastie v roku 2022 o 5,1 %, a v roku 2023 sa jej rast spomalí na 1,2 % pred zrýchlením na 3 % - 3,5 % v roku 2024.



Ďalšia z ratingových agentúr Moody's hodnotí úverový rating Írska zatiaľ známkou A1 s pozitívnym výhľadom a Fitch mu ostatný raz pridelila známku AA- so stabilným výhľadom.