SPAC je formou zhodnocovania peňazí a získavania kapitálu

Bratislava 7. októbra (TASR) - SPAC (Special Purpose Acquisition Company) sa stal v západnej Európe alebo v USA formou zhodnocovania peňazí investorov a získavania kapitálu pre firmy. V Slovenskom regióne ide zatiaľ o relatívne nový investičný pojem. SPAC je spoločnosť, ktorá vzniká na účel rýchleho a jednoduchého vstupu na burzu cenných papierov. V čase vzniku ide o prázdnu spoločnosť bez konkrétnej činnosti. Po jej uvedení na burzu sa stáva úložiskom peňazí.



Podľa údajov Mergermarket európske spoločnosti typu SPAC najčastejšie nakupujú podiely vo firmách zameraných na finančné služby, energetiku, ale aj biotechnológie, počítačový softvér, automotive, dopravu či e–commerce. Dominuje pritom najmä na burzách v Holandsku a vo Veľkej Británii.



Spoločnosť SPAC vstupuje na burzu, kde si jej akcie môžu kupovať investori. Tým, že investori vložia peniaze do SPAC-u, dávajú sponzorovi transakcie mandát na to, aby našiel vhodnú cieľovú spoločnosť s rastovým potenciálom. V ďalšej fáze SPAC kupuje podiel v takejto firme a prichádza k fúzii. Investori, ktorí s akvizíciou nesúhlasia, môžu požiadať o navrátenie vložených prostriedkov. Cieľová firma po spojení využije peniaze investorov k rozvoju, rastu a vstupu na nové trhy. Ak sa vhodná cieľová spoločnosť do určitej doby nenájde, SPAC investorom peniaze vráti a zanikne.



"Pri rozhodovaní o SPAC-u by sme mali venovať pozornosť aj tomu, kto je jeho sponzor, teda kto za ním stojí. Malo by ísť o spoločnosť so skúsenosťami (napr. aj s úspešnými IPO na burze cenných papierov) a s tímom profesionálov, ktorí už majú za sebou skúsenosti s realizáciou SPAC transakcií," uviedla analytička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská.



Podľa nej je výhodou, ak sponzori SPAC-u poznajú a sú súčasťou regiónu, v ktorom hľadajú cieľové spoločnosti. Dobrá orientácia na trhu optimalizuje výber takej cieľovej spoločnosti, ktorá má značný rastový potenciál a hľadá kapitál pre svoj ďalší rozvoj. Dôležité je zohľadniť aj zameranie. Aj keď konkrétna cieľová spoločnosť na začiatku nikdy nie je známa, vo všeobecnosti sa podľa Sadovskej darí SPAC-om zameraným na niektoré z rýchlo rastúcich odvetví, ako napríklad e-commerce alebo technologický sektor.



Wood & Company pripravuje SPAC v strednej a východnej Európe pod názvom Wood SPAC One. Preferovanými sektormi sú technologický sektor, e-commerce, strojárstvo alebo gaming (vývoj hier), ale vylúčené nie sú ani spoločnosti z iných segmentov.