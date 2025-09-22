< sekcia Ekonomika
Španielska banka BBVA zvyšuje ponuku na prevzatie Sabadell
Oznámenie prišlo 10 dní po tom, čo predstavenstvo spoločnosti Sabadell vyzvalo akcionárov, aby ponuku BBVA odmietli s tým, že podhodnocuje banku.
Autor TASR
Madrid 22. septembra (TASR) - Španielsky bankový gigant BBVA zvýšil svoju ponuku na prevzatie konkurenčnej banky Sabadell. Snaží sa tak prilákať akcionárov svojho menšieho rivala, aby prijali jeho nepriateľskú ponuku pred termínom na jej vypršanie 7. októbra. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Oznámenie prišlo 10 dní po tom, čo predstavenstvo spoločnosti Sabadell vyzvalo akcionárov, aby ponuku BBVA odmietli s tým, že podhodnocuje banku. BBVA v pondelok vo vyhlásení uviedla, že zvýšila ponuku pre akcionárov spoločnosti Sabadell o 10 % na 3,39 eura za akciu. Nová ponuka oceňuje Sabadell na 19,5 miliardy eur.
BBVA zároveň upozornila, že novú ponuku viac nevylepší ani nepredĺži lehotu pre akcionárov na jej prijatie. „Touto vylepšenou ponukou predkladáme akcionárom Banco Sabadell mimoriadny návrh,“ uviedol vo vyhlásení predseda BBVA Carlos Torres Vila.
Cieľom navrhovanej dohody je vytvoriť veľkú európsku banku schopnú konkurovať ťažkým váham v tomto odvetví, ako sú Santander, BNP Paribas a HSBC.
BBVA, druhá najväčšia španielska banka s rozsiahlou pôsobnosťou v Latinskej Amerike a Turecku, oznámila svoju pôvodnú ponuku na odkúpenie akcií Sabadell v máji 2024.
Oznámenie prišlo 10 dní po tom, čo predstavenstvo spoločnosti Sabadell vyzvalo akcionárov, aby ponuku BBVA odmietli s tým, že podhodnocuje banku. BBVA v pondelok vo vyhlásení uviedla, že zvýšila ponuku pre akcionárov spoločnosti Sabadell o 10 % na 3,39 eura za akciu. Nová ponuka oceňuje Sabadell na 19,5 miliardy eur.
BBVA zároveň upozornila, že novú ponuku viac nevylepší ani nepredĺži lehotu pre akcionárov na jej prijatie. „Touto vylepšenou ponukou predkladáme akcionárom Banco Sabadell mimoriadny návrh,“ uviedol vo vyhlásení predseda BBVA Carlos Torres Vila.
Cieľom navrhovanej dohody je vytvoriť veľkú európsku banku schopnú konkurovať ťažkým váham v tomto odvetví, ako sú Santander, BNP Paribas a HSBC.
BBVA, druhá najväčšia španielska banka s rozsiahlou pôsobnosťou v Latinskej Amerike a Turecku, oznámila svoju pôvodnú ponuku na odkúpenie akcií Sabadell v máji 2024.