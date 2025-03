Španielska banka Santander zatvorí takmer 100 pobočiek v Británii

Londýn 19. marca (TASR) - Španielska banka Santander v stredu oznámila plány na zatvorenie 95 pobočiek v Spojenom kráľovstve len niekoľko týždňov po tom, čo banka poprela správy, že by zvažovala odchod z Británie pre nadmernú byrokraciu. TASR o tom informuje na základe správy DPA a portálu RTÉ.



Španielsky bankový gigant v stredu uviedol, že v rámci rozsiahlych zmien v celej britskej sieti od júna zatvára pobočky a zároveň skráti hodiny vo viac ako tretine prevádzok. Po týchto zmenách klesne počet pobočiek v Spojenom kráľovstve zo súčasných 444 na 349.



Zmeny ohrozia približne 750 pracovných miest, čo je viac ako 4 % z 18.000 britských zamestnancov banky, ak sa jej podarí presadiť plány po konzultáciách s odbormi. Väčšina plánovaných prepúšťaní súvisí so zatváraním pobočiek, ale približne 12 % škrtov je spôsobených návrhmi na skrátenie pracovného času.



Ide o reakciu na to, že zákazníci čoraz viac prechádzajú na online bankovníctvo, pričom od roku 2019 došlo k nárastu digitálnych transakcií o 63 %, zatiaľ čo transakcie na pobočkách v rovnakom období klesli o 61 %.



Skupina prijme 95 nových komunitných bankárov v miestach, kde zatvára pobočky, a dúfa, že časť postihnutých pracovníkov presunie na tieto miesta. V januári pritom španielsky bankový gigant poprel správy, že by zvažoval odchod zo Spojeného kráľovstva.