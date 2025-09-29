< sekcia Ekonomika
Španielska inflácia sa v septembri zrýchlila na 2,9 %
V medzimesačnom porovnaní index spotrebiteľských cien v septembri klesol o 0,4 %, pričom ekonómovia očakávali zníženie len o 0,2 %.
Autor TASR
Madrid 29. septembra (TASR) - Španielska inflácia sa v septembri zrýchlila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,9 % po augustovom zvýšení o 2,7 %, uviedol španielsky štatistický úrad INE vo svojom predbežnom odhade. Inflácia sa síce dostala na najvyššiu úroveň od februára, ale ekonómovia počítali s jej zrýchlením až na 3,1 %.
Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, sa dokonca spomalila na 2,3 % z 2,4 %.
V medzimesačnom porovnaní index spotrebiteľských cien v septembri klesol o 0,4 %, pričom ekonómovia očakávali zníženie len o 0,2 %.
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien medziročne vzrástol o 3 % po +2,7 % v auguste. Medzimesačne stúpol o 0,1 %.
Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,9 % po augustovom zvýšení o 2,7 %, uviedol španielsky štatistický úrad INE vo svojom predbežnom odhade. Inflácia sa síce dostala na najvyššiu úroveň od februára, ale ekonómovia počítali s jej zrýchlením až na 3,1 %.
Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, sa dokonca spomalila na 2,3 % z 2,4 %.
V medzimesačnom porovnaní index spotrebiteľských cien v septembri klesol o 0,4 %, pričom ekonómovia očakávali zníženie len o 0,2 %.
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien medziročne vzrástol o 3 % po +2,7 % v auguste. Medzimesačne stúpol o 0,1 %.