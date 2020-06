Madrid 16. júna (TASR) – Španielska vláda pripravuje investičný plán vo výške 150 miliárd eur na naštartovanie hospodárstva, ktoré zdecimovala pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené blokády. Informoval o tom v utorok denník El País.



Plán verejných investícií pre roky 2021-22 je súčasťou správy, ktorú Španielsko zašle svojim partnerom z Európskej únie, aby vysvetlilo, čo bude robiť s finančnými prostriedkami z Bruselu určenými na obnovu.



Vláda očakáva, že jej plán pritiahne aj investície španielskych súkromných spoločností v objeme až 500 miliárd eur do miestnej ekonomiky.



Španielsko má dostať približne 140 miliárd z európskeho fondu obnovy. Úrad vlády premiéra Pedra Sáncheza sa k článku v El País nevyjadril.



Podľa novín o pláne sa momentálne diskutuje na úrovni vlády. Prvý návrh ministerstva hospodárstva na čele s Nadiou Calvinovou, ktorá vedie priamy dialóg s Bruselom, má desiatky strán a zahŕňa štrukturálne reformy. A hoci priamo nehovorí o reforme trhu práce, ale o "štatúte zamestnancov 21. storočia", signalizuje zmeny aj v tejto oblasti. A spomínajú sa v ňom zmeny daní pre veľké firmy.



Niektorí ministri, ktorí sa zúčastňujú konzultácií, sa domnievajú, že aj keď je tento dokument zaujímavým východiskom, podľa nich v ňom chýbajú podrobnosti a predovšetkým väčšia ambícia transformovať hospodárstvo. Pripúšťajú však, že Španielsko potrebuje urýchlene plán, s ktorým bude aj Brusel súhlasiť.



Potreba verejných investícií v Španielsku sa v nasledujúcich dvoch rokoch odhaduje na približne 150 miliárd eur, čo zodpovedá približne 6 % hrubého domáceho produktu ročne, aby sa krajina prispôsobila pomerom v najvyspelejších členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Táto verejná investícia by mohla byť dôležitým katalyzátorom súkromných investícií v objeme približne 500 miliárd eur, uvádza sa v dokumente.



Pokiaľ ide o daňovú stránku, v texte sú informácie o financovaní investícií len v niekoľkých bodoch - plán boja proti tieňovej ekonomike; daň z určitých digitálnych služieb; daň z finančných transakcií a daň z plastov na jedno použitie.



Dokument tiež obhajuje bezprecedentné verejné výdavky a následné zvýšenie dlhu. Podľa neho by mal byť deficit verejných financií vyšší ako 10 % HDP v roku 2020 a pomer dlhu by mal dosiahnuť okolo 115 % HDP.