Madrid 25. júna (TASR) - Španielsko dočasne zruší daň z predaja olivového oleja, aby pomohlo spotrebiteľom vyrovnať sa s prudkým nárastom jeho cien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Španielsko je popredným svetovým výrobcom a vývozcom olivového oleja. Jeho cena pre domácich spotrebiteľov však v poslednom čase dramaticky vzrástla v dôsledku globálnych inflačných tlakov a dlhotrvajúceho sucha. Ceny olivového oleja prudko vzrástli aj v ďalších stredomorských krajinách.



Podľa španielskeho ministerstva poľnohospodárstva cena olivového oleja od septembra 2020 vyskočila o 272 %. Päťlitrová fľaša olivového oleja môže v španielskom supermarkete aktuálne stáť viac ako 50 eur.



Španieli používajú olivový olej na varenie aj na sendviče, do šalátov, zeleniny a ďalších jedál. V minulom roku spotrebovali španielske domácnosti podľa ministerstva poľnohospodárstva v priemere 6 litrov na osobu, zatiaľ čo medzinárodní spotrebitelia len 0,4 litra. Nárast cien však niektorých prinútil, aby prešli na lacnejšie oleje na varenie.



Vláda už v rámci protiinflačného balíka znížila daň z predaja olivového oleja z 10 % na 5 %. Od júla do septembra sa na olivový olej nebude vzťahovať žiadna daň z predaja, a potom až do konca roka sa bude jeho predaj zdaňovať sadzbou 2 %. Potom daň stúpne na 4 % a olivový olej sa bude považovať za základnú potravinu.



Španielska ministerka financií María Jesús Monterová uviedla, že toto rozhodnutie odráža "význam olivového oleja v stredomorskej strave a zdravom životnom štýle".