Španielsko po 10 rokoch vystupuje z procedúry nadmerného deficitu

Luxemburg 14. júna (TASR) - Európska únia po 10 rokoch ukončila disciplinárne konanie voči Španielsku za nadmerný deficit. Po piatkovom rozhodnutí ministrov financií Európskej únie tak v takzvanej procedúre nadmerného deficitu nie je už ani jeden zo štátov EÚ. V čase najväčšej krízy v rokoch 2010-2011 sa pritom konanie viedlo voči 24 krajinám.



Ministri financií EÚ, ktorí sa zišli v Luxemburgu, v spoločnom vyhlásení uviedli, že ukončili konanie proti Španielsku za nadmerný deficit. Krajina totiž znížila rozpočtový schodok pod Európskou úniou požadované 3 % hrubého domáceho produktu.



Rozpočtový schodok Španielska dosiahol vlani 2,5 % HDP oproti 3,1 % HDP v roku 2017. Očakáva sa, že v tomto a budúcom roku sa schodok udrží hlboko pod 3-percentnou hranicou. Vo svojej jarnej prognóze Európska komisia uviedla, že tento rok by mal rozpočtový deficit Španielska dosiahnuť 2,3 % HDP a v roku 2020 by mal klesnúť na 2 %.



Procedúra nadmerného deficitu sa voči Španielsku otvorila vo februári 2009. Vtedy dala EÚ Madridu tri roky na stlačenie rozpočtového schodku na úroveň požadovanú Bruselom. Termín splnenia podmienky nakoniec štyrikrát odložila. V roku 2016 sa Španielsko tesne vyhlo pokute.



Krajiny eurozóny, ktoré dlhodobo porušujú fiškálne pravidlá EÚ (tie okrem 3-percentného limitu v oblasti rozpočtového schodku zahrnujú aj limit pre verejný dlh - do 60 % HDP), môžu dostať aj pokutu až do výšky 0,5 % HDP. K tomuto kroku však Brusel zatiaľ nikdy nepristúpil.



Čo sa týka dlhu, stanovený limit Španielsko stále prekračuje, zároveň však dlh každým rokom znižuje, čím podmienky plní. V roku 2018 dosiahol verejný dlh v Španielsku 97,1 % HDP, rok predtým to bolo 98,1 % HDP. Európska komisia v jarnej prognóze uviedla, že tento rok počíta s ďalším znížením dlhu na 96,3 % a v roku 2020 na 95,7 % HDP.