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Španielsko predĺžilo bankovú daň o ďalší rok
Kroky vlády sú súčasťou širšieho balíka sociálnych a ekonomických opatrení.
Autor TASR
Madrid 24. novembra (TASR) - Španielska vláda v utorok rozhodla o predĺžení bankovej dane, od čoho si sľubuje získanie viac než miliardy eur do štátneho rozpočtu. Okrem toho predložila návrh zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorý by mal riešiť nekalé úverové praktiky. Informovala o tom agentúra Reuters.
Vláda oznámila, že banková daň sa predlžuje o ďalší rok. Očakáva, že štátu to prinesie približne 1,4 miliardy eur, ktoré chce využiť na podporu bývania, čo je jedna z najhorúcejších tém v krajine. Práve problémy s bývaním v Španielsku viedli v októbri k rozsiahlym protestom, čo zhoršilo pozíciu vládnych strán pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 29. novembra.
Vláda okrem toho predložila návrh zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorého cieľom je obmedziť nekalé úverové praktiky. Súčasťou zákona je strop na úrokové sadzby v prípade niektorých drahých pôžičiek a posilnenie právomocí centrálnej banky v oblasti dohľadu.
Kroky vlády sú súčasťou širšieho balíka sociálnych a ekonomických opatrení. Patrí k nim aj predĺženie dotácií na verejnú dopravu do konca budúceho roka, ako aj sociálne dávky.
Najviac pozornosti sa však sústreďuje na bankovú daň, ktorú Španielsko zaviedlo prvýkrát v roku 2022 potom, ako španielske banky začali zverejňovať v dôsledku rastúcich úrokových sadzieb rekordné zisky. V roku 2024 ju vláda predĺžila do konca tohto roka s cieľom pomôcť obyvateľom riešiť zvýšené životné náklady. Do dnešných dní vyniesla daň Španielsku viac než 5,7 miliardy eur.
Vláda oznámila, že banková daň sa predlžuje o ďalší rok. Očakáva, že štátu to prinesie približne 1,4 miliardy eur, ktoré chce využiť na podporu bývania, čo je jedna z najhorúcejších tém v krajine. Práve problémy s bývaním v Španielsku viedli v októbri k rozsiahlym protestom, čo zhoršilo pozíciu vládnych strán pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 29. novembra.
Vláda okrem toho predložila návrh zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorého cieľom je obmedziť nekalé úverové praktiky. Súčasťou zákona je strop na úrokové sadzby v prípade niektorých drahých pôžičiek a posilnenie právomocí centrálnej banky v oblasti dohľadu.
Kroky vlády sú súčasťou širšieho balíka sociálnych a ekonomických opatrení. Patrí k nim aj predĺženie dotácií na verejnú dopravu do konca budúceho roka, ako aj sociálne dávky.
Najviac pozornosti sa však sústreďuje na bankovú daň, ktorú Španielsko zaviedlo prvýkrát v roku 2022 potom, ako španielske banky začali zverejňovať v dôsledku rastúcich úrokových sadzieb rekordné zisky. V roku 2024 ju vláda predĺžila do konca tohto roka s cieľom pomôcť obyvateľom riešiť zvýšené životné náklady. Do dnešných dní vyniesla daň Španielsku viac než 5,7 miliardy eur.