Washington 12. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v USA v októbri stagnovali. To signalizuje, že slabé inflačné tlaky zrejme umožnia americkej centrálnej banke (Fed), aby ešte dlhý čas ponechala menovú politiku extrémne uvoľnenú a podporovala zotavovanie ekonomiky z koronakrízy.



Index spotrebiteľských cien sa v októbri nezmenil v porovnaní so septembrom, počas ktorého stúpol o 0,2 %, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so zvýšením o 0,2 %.



Jadrový index spotrebiteľských cien, do ktorého sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, tiež stagnoval po náraste o 0,2 % v septembri, pričom ekonómovia takisto predpovedali +0,2 %.



Medziročná inflácia sa v októbri mierne spomalila, keď spotrebiteľské ceny v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška stúpli o 1,2 % po +1,4 % v septembri. Ekonómovia očakávali spomalenie medziročnej inflácie len na 1,3 %. Medziročná miera jadrovej inflácie klesla na 1,6 % z 1,7 % v predchádzajúcom mesiaci.