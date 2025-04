Štátne dlhopisy z prvých dvoch emisií sú pripísané na účtoch majiteľov

Bratislava 8. apríla (TASR) - Cenné papiere z prvých dvoch emisií štátnych dlhopisov pre občanov Investor a Patriot sú pripísané na účtoch majiteľov. Prvé výnosy získajú majitelia štátnych dlhopisov v apríli budúceho roka. Informoval o tom v utorok Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) SR, ktorý zabezpečil registráciu obidvoch emisií a vyrovnanie predaja dlhopisov na účtoch spolupracujúcich bánk.



„Spracovanie prebehlo hladko a neovplyvnilo ďalšie služby, ktoré centrálny depozitár poskytuje svojim klientom,“ uviedol riaditeľ úseku prevádzky Peter Nagy z CDCP SR. Pri predaji dlhopisov so štátom pritom spolupracovalo päť komerčných bánk, cez ktoré bolo možné dlhopisy kúpiť.



Odborníci vysvetlili, že v rámci vyrovnania primárneho predaja emisií štátnych dlhopisov pre občanov zadali spolupracujúce banky do systému príkazy na pripísanie cenných papierov z uvedených emisií na svoje účty. Následne ich distribuovali na účty majiteľov cenných papierov. CDCP SR spracoval a vyrovnal podané príkazy v dennom spracovaní podľa zadaných príkazov spolupracujúcich bánk.



V zmysle emisných podmienok štátnych dlhopisov pre občanov je centrálny depozitár administrátorom oboch emisií. „V praxi to znamená, že budeme v spolupráci so svojimi účastníkmi pre Ministerstvo financií SR zastúpené agentúrou ARDAL zabezpečovať činnosť spojenú s výplatami výnosov, splatením dlhopisov a výpočtami súvisiacimi so stanovovaním výnosov z uvedených emisií,“ vysvetlil Nagy.



Výplata výnosov a splatenie istiny zo štátnych dlhopisov pre občanov sa bude realizovať bezhotovostne bankovým prevodom. „V prípade, že banka neposkytuje službu výplaty výnosov, odporúčame, aby investori o svojich platobných údajoch včas informovali banku, v ktorej majú vedený majetkový účet,“ objasnil riaditeľ úseku prevádzky.



CDCP SR doplnil, že štátny dlhopis môžu občania získať aj na sekundárnom trhu, napríklad cez obchodníkov s cennými papiermi. Ak je v takomto prípade cenný papier evidovaný na účte majiteľa, ktorý je registrovaný u ktoréhokoľvek účastníka centrálneho depozitára, je podľa odborníkov potrebné o platobných údajoch včas informovať príslušného účastníka.