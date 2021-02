Strata Commerzbank vo 4. štvrťroku strmo vzrástla

Frankfurt nad Mohanom 11. februára (TASR) – Nemecká Commerzbank vo štvrtok informovala o tom, že jej čistá strata vo 4. štvrťroku 2020 strmo vzrástla. Dôvodom boli negatívny vplyv pandémie nového koronavírusu a rezerva vyčlenená na plánovanú reštrukturalizáciu.



Konkrétne sa čistá strata druhej najväčšej banky v Nemecku za tri mesiace do konca decembra 2020 zvýšila na 2,70 miliardy eur z 97 miliónov eur v predchádzajúcom roku.



Prevádzková strata dosiahla 328 miliónov eur po prevádzkovom zisku 249 miliónov eur rok predtým.



Čistý úrokový výnos za uplynulý štvrťrok klesol na 1,15 miliardy eur z 1,31 miliardy eur v predchádzajúcom roku.



Čistý príjem z provízií však stúpol na 837 miliónov eur z predminuloročných 786 miliónov eur.



Banka zároveň oznámila, že v súčasnom finančnom roku očakáva nižšie tržby, keďže sa sústreďuje na efektívnejšie využitie vlastného kapitálu (optimalizácia RWA) pri transformácii.



Cieľom banky je zníženie nákladov v porovnaní s rokom 2020 o 1,4 miliardy eur alebo zhruba 20 % v roku 2024 a zvýšenie investícií. Transformácia však bude niečo stáť.



V roku 2021 banka očakáva rizikový výsledok v rozmedzí -800 miliónov eur až -1,2 miliardy eur. Predpovedá však pozitívny prevádzkový výsledok. Spoločnosť plánuje obnoviť dividendy za finančný rok 2023.



Commerzbank minulý týždeň uviedla, že za celý rok 2020 zaznamenala čistú stratu takmer 2,9 miliardy eur. Je to jej prvá celoročná strata od finančnej krízy v roku 2009.



Pred mesiacom oznámila, že zruší zhruba 10.000 pracovných miest na plný úväzok a zároveň plánuje nábor približne 2500 zamestnancov na plný úväzok. Celkovo tak prepustí zhruba 7500 ľudí a zredukuje počet pobočiek zo súčasných 790 na 450.



Viac ako 80 % z predpokladaného počtu zamestnancov chce prepustiť do konca roka 2023. Plný efekt úspor sa tak prejaví v roku 2024.



Implementácia plánu Stratégia 2024 predpokladá zatvorenie 190 pobočiek v priebehu roku 2021 a po 150 pobočiek v rokoch 2022 a 2023. Banka zriadi tiež poradenské centrá pre segment súkromného bankovníctva a malých podnikateľov.