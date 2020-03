Straty pre nový koronavírus evidujú aj finanční sprostredkovatelia

Bratislava 26. marca (TASR) - Opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom majú vplyv aj na sektor finančného sprostredkovania a poradenstva. Národná banka Slovenska pozastavila skúšky aj nábor nováčikov. Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) vyčíslila, že len za marec bude strata z tržieb 15.000 eur. Ak by sa skúšky neuskutočnili ani v apríli, strata tržieb sa vyšplhá až na 20.000 eur.



AFISP vyčíslila, že týždenne vykonávala do pozastavenia približne 250 odborných skúšok. Rozhodnutie NBS je však podľa asociácie nevyhnutné vzhľadom na ochranu zdravia obyvateľstva. Generálna tajomníčka asociácie Darina Huttová podotkla, že zo strany regulátora boli poskytnuté výnimky pre súčasných agentov, aby mohli odborné skúšky splniť v lehote po "znovuspustení" preskúšavania, aj keď táto lehota je nateraz neznáma. "Pozastavili sa však nábory nováčikov, pretože bez odbornej skúšky nemôžu začať podnikať vo finančnom sprostredkovaní. V tomto čase je možné len parciálne plnenie odbornej spôsobilosti absolvovaním osobitného finančného vzdelávania, ktoré vo svojej dištančnej forme pokračuje plynule ďalej, avšak je nepostačujúce pre začatie podnikania osobami, ktoré ešte neboli registrované v registri NBS, resp. nemajú doklad o platnej odbornej skúške minimálne stredného stupňa odbornej spôsobilosti," vysvetľuje Huttová.



Bez skúšok vyššieho stupňa odbornej spôsobilosti napríklad nie je možné ani menovať nových odborných garantov, resp. meniť štatutárnych zástupcov zodpovedných za finančné sprostredkovanie. "Je potrebné vyčkať do doby, kým Národná banka Slovenska nerozhodne o vyhlásení nových termínov skúšok. Podporili by sme ich začatie v apríli, pričom je možné limitovať počet účastníkov a podmienky účasti s dodržaním nosenia rúšok, použitia rukavíc a dezinfekčných prostriedkov pre výkon elektronickej formy skúšok," podotkla Huttová.