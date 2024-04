Švajčiarska centrálna banka vykázala v 1. štvrťroku rekordný zisk

Zürich 25. apríla (TASR) - Švajčiarska centrálna banka (SNB) oznámila za 1. kvartál tohto roka zisk takmer 59 miliárd švajčiarskych frankov (CHF), k čomu prispeli slabší frank a rozmach na akciových trhoch. Je to zároveň najvyšší kvartálny zisk v histórii banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



SNB oznámila, že za prvé tri mesiace tohto roka zaznamenala zisk 58,8 miliardy CHF (60,16 miliardy eur). Prekonala tak predchádzajúci rekord z 2. štvrťroka 2020, v ktorom zisk dosiahol 38,9 miliardy CHF. Na porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roka dosiahla zisk na úrovni 26,9 miliardy CHF. Za celý rok 2023 potom vykázala stratu vyše 3 miliardy CHF, keď v rámci boja s infláciou zvýšila úrokové sadzby zo záporných do kladných hodnôt.



Oznámený výsledok za 1. štvrťrok tohto roka je zároveň lepší, než predpokladali ekonómovia zo švajčiarskej banky UBS. Tí počítali so ziskom v rozmedzí od 40 miliárd do 50 miliárd CHF.



Kvartálny výsledok výrazne ovplyvnili pozície centrálnej banky v cudzej mene. V tejto oblasti zaznamenala SNB v 1. štvrťroku zisk 52,4 miliardy CHF. Prispel k tomu rast svetových akciových trhov na začiatku roka, ako aj pokles kurzu švajčiarskeho franku. Ten stratil za 1. kvartál oproti euru 5 % a oproti americkému doláru približne 7,5 %.



Zároveň sa výrazne zvýšila hodnota zlata v držbe SNB. Dôvodom je výrazný rast ceny zlata za 1. kvartál (15 %), keď trhy reagovali na zvyšovanie napätia na Blízkom východe.



Za celý minulý rok oznámila SNB ešte začiatkom marca stratu 3,2 miliardy CHF. To znamená, že podobne ako v minulom, ani v tomto roku banka nezrealizuje platby federálnej vláde a švajčiarskym kantónom. Stane sa tak tretíkrát od jej založenia v roku 1906.



Podobne ako iné centrálne banky aj SNB zvýšila úrokové sadzby, aby dostala infláciu pod kontrolu. Zvýšila ich zo záporných hodnôt, a to znamená, že SNB musela platiť úroky komerčným bankám, ktoré mali u nej uložené peniaze. V čase, keď boli úrokové sadzby v zápornom teritóriu, to bolo naopak, a úroky museli z vkladov v centrálnej banke platiť komerčné banky.



Minuloročná strata SNB však ani zďaleka nedosahuje výšku straty z roku 2022. V danom roku dosiahla 132,5 miliardy CHF, čo bola najvyššia strata v histórii centrálnej banky. Predchádzajúci rekord z pohľadu straty vykázala SNB za rok 2015, a to na úrovni 23 miliárd CHF.



(1 EUR = 0,9774 CHF)