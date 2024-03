Švajčiarska národná banka predala devízy za takmer 133 mld. CHF

Bern 19. marca (TASR) - Švajčiarska centrálna banka predala vlani devízy v hodnote takmer 133 miliárd švajčiarskych frankov (CHF). To je zhruba šesťnásobok objemu devíz predaných v roku 2022. Banka tak urobila s cieľom podporiť národnú menu a zmierniť infláciu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Švajčiarska národná banka (SNB) v utorok zverejnila, že v roku 2023 predala devízy v celkovej hodnote 132,9 miliardy CHF (138,01 miliardy eur). To je obrovské zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, v ktorom centrálna banka začala s predajom časti svojich obrovských devízových rezerv. V danom roku SNB predala devízy v hodnote 22,3 miliardy CHF.



Stratégia SNB sa vyplatila. Ako banka uviedla, prispelo to k posilneniu kurzu švajčiarskeho franku a výraznému zmierneniu inflácie od leta minulého roka. Inflácia vo Švajčiarsku sa v posledných deviatich mesiacoch drží v cieľovom pásme stanovenom na 0 až 2 %.



SNB zároveň dodala, že po dosiahnutí svojho cieľa sa už ďalej na predaj devíz zameriavať neplánuje. Najnovšie kroky v oblasti menovej politiky oznámi švajčiarska centrálna banka vo štvrtok 21. marca.



(1 EUR = 0,963 CHF)