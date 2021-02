Švédska centrálna banka nezmenila nastavenie menovej politiky

Štokholm 10. februára (TASR) - Švédska centrálna banka nezmenila uvoľnené nastavenie menovej politiky, aby podporila zotavovanie ekonomiky a tempo rastu cien smerom k inflačnému cieľu.



Výkonná rada Riksbank ponechala kľúčovú repo sadzbu na nule. Predpokladá sa, že sadzba zostane na tejto úrovni v najbližších rokoch. Riksbank takisto nezmenila rámec programu nákupu aktív na úrovni 700 miliárd SEK (69,27 miliardy eur).



Výkonná rada odhaduje, že rámec programu nákupu aktív sa plne vyčerpá do konca tohto roka a že centrálna banka si ponechá nakúpené aktíva v tomto objeme minimálne počas roka 2022. Možné je aj rozšírenie programu neskôr v tomto roku, a to v prípade, ak by sa materializovali riziká spôsobené koronakrízou.



Riksbank prisľúbia, že jej menová politika bude podporovať zotavovanie ekonomiky a infláciu, kým to bude potrebné.



Riksbank tiež aktualizovala svoj inflačný výhľad na tento aj budúci rok. Aktuálne v roku 2021 počíta s infláciou na úrovni 1,3 % a v roku 2022 na úrovni 1,2 %.



Podľa centrálnej banky bude vývoj ekonomiky v roku 2021 závisieť predovšetkým od toho, aká rýchla a efektívna bude vakcinácia. Podľa aktuálnej prognózy banky sa hrubý domáci produkt (HDP) tento rok zvýši o 3 % a v roku 2022 o 3,9 %.