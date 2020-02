Svetové banky obmedzujú pre koronavírus cesty do Talianska

Londýn/Miláno 25. februára (TASR) – Viaceré investičné banky obmedzili cesty svojich zamestnancov do Talianska, ktoré je najzasiahnutejšou krajinou novým koronavírusom v Európe. Počet infikovaných v krajine sa dnes zvýšil nad 320 a počet obetí vzrástol na 11.



Obmedzenia pre zamestnancov oznámili investičné banky ako Goldman Sachs, Citigroup či Credit Suisse, ale aj ďalšie. Americká Goldman Sachs informovala o tom, že obmedzenia sa týkajú regiónov Lombardsko a Benátsko. Vedenie však okrem toho "neodporučilo bankárom ani cesty do, z a v rámci iných regiónov Talianska". Tí, ktorí v posledných dňoch Taliansko navštívili, musia ostať doma minimálne 14 dní.



Aj banky Lazard, BNP Paribas a Deutsche Bank upozornili zamestnancov, aby cestovali do severného Talianska "iba v najnevyhnutnejších prípadoch," uviedli pre agentúru Reuters štyri zdroje oboznámené s informáciami. Bankári pracujúci na citlivých kontraktoch, ktorí potrebujú odcestovať do Milána, Bologne alebo iných miest na severe krajiny, musia požiadať o povolenie najvyššie vedenie banky, dodali zdroje.



Najtvrdšie opatrenia spomedzi veľkých bánk prijala japonská banka Nomura. Tá podľa zdrojov obmedzila stretnutia s klientmi vo všetkých krajinách, kde sa nový koronavírus potvrdil, vrátane Francúzska. "Nikto z nich nemôže vycestovať," uviedol jeden zo zdrojov odkazujúci na bankárov Nomury z Milána.



Prvýkrát tak banky obmedzili služobné cesty v Európe. Doteraz väčšina finančných inštitúcií zakázala cesty bankárov do kontinentálnej Číny a stanovila 14-dňovú karanténu pre tých, ktorí sa z nej nedávno vrátili.



Rovnaké opatrenie sa teraz týka aj bankárov pôsobiacich v Paríži. Aj oni sa musia prispôsobiť nariadeniu vlády, ktoré sa týka ľudí vracajúcich sa z "rizikových krajín". K tým najnovšie patrí aj severné Taliansko. Každý, kto prichádza z takejto krajiny, musí zostať 14 dní v domácej karanténe.