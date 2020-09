Takmer polovica firiem ešte nepodala daňové priznanie za rok 2019

Bratislava 29. septembra (TASR) - Daňové priznanie zatiaľ odovzdala len niečo viac ako polovica podnikateľov na Slovensku. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode. Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorú vyvolala druhá vlna pandémie koronavírusu, môžu podnikatelia odložiť podanie daňového priznania za rok 2019 až do konca októbra 2020.



Podľa analýzy spoločnosti Bisnode si povinnosť podať daňové priznanie nesplnilo 42 % spoločností. "Pri detailom pohľade na dáta vidíme, že daňové priznanie ešte nepodalo 118.871 spoločností s ručením obmedzeným a 3250 akciových spoločností," priblížila analytička Bisnode Petra Štěpánová. Zároveň uviedla, že najviac takýchto podnikateľov sa nachádza v Bratislavskom kraji (46,8 %), Nitrianskom kraji (42,9 %) a Trnavskom kraji (41,8 %), naopak, najmenej v Žilinskom kraji (35,5 %). "Drvivá väčšina firiem, ktoré svoje výkazy ešte neodovzdali, podniká v sektore činnosti fondov a finančných subjektov, sprostredkovaní veľkoobchodu a veľkoobchodu s nábytkom a železiarskymi potrebami a v oblasti maloobchodu s nábytkom, svietidlami a ostatnými výrobkami pre domácnosť," priblížila Štěpánová.



Spoločnosti, ktoré už svoje daňové priznanie za rok 2019 odovzdali, v ňom najčastejšie vykázali nulu, respektíve stratu. Negatívny výsledok podľa dát Bisnode zaznamenala takmer polovica podnikov, spolu ide takmer o 70.000 subjektov. Druhými v poradí boli spoločnosti, ktorým vyšla daň do výšky jeden tisíc eur, a to až v štvrtine prípadov. Najmenšiemu počtu firiem vyšla v priznaní daň vyššia ako 100.000 eur. Ide približne o dvetisíc podnikateľských subjektov. "Nie je vylúčené, že sa tento počet ešte zvýši, aj keď očakávame, že zmena v poradí nebude príliš rozdielna alebo bude rovnaká. Predpokladáme však, že počty firiem sa budú zvyšovať v kategóriách s nižšou výslednou daňovou povinnosťou," dodala Štěpánová.