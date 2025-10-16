< sekcia Ekonomika
Talianska inflácia v septembri stagnovala na 1,6 %

Autor TASR
Rím 16. októbra (TASR) - Talianska inflácia v septembri stagnovala, ako sa pôvodne odhadovalo. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Tempo medziročného rastu spotrebiteľských cien dosiahlo v minulom mesiaci 1,6 %, rovnako ako v auguste, uviedol taliansky štatistický úrad Istat a potvrdil svoj predbežný odhad zverejnený 30. septembra.
Rast cien čerstvých potravín sa v septembri spomalil na 4,8 % z augustových 5,6 % a cien dopravy na 2,4 % z 3,5 %. Tempo rastu cien regulovaných energií sa zrýchlilo na 13,9 %. Ceny neregulovaných energií klesli o 5,2 % po -6,3 %.
Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny energií a čerstvých potravín, klesla na 2 % z 2,1 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny znížili o 0,2 % po augustovom náraste o 0,1 %.
Harmonizovaný indexe spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 1,8 % po +1,6 % v predchádzajúcom mesiaci.
