Talianska vláda bude schvaľovať rozpočet na rok 2025

Rím 15. októbra (TASR) - Talianska vláda má v utorok neskoro večer hlasovať o rozpočte na rok 2025. Medzi stranami vládnej koalície však panuje napätie pre návrh ministerstva financií na zvýšenie daní pre banky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vláda premiérky Giorgie Meloniovej potrebuje nájsť približne 25 miliárd eur na financovanie množstva stimulov vrátane zníženia dane z príjmu a sociálnych príspevkov pre ľudí so strednými a nízkymi príjmami.



Rím očakáva v budúcom roku rozpočtový deficit na úrovni 3,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). A plánuje si požičať ďalších 9 miliárd eur. Zvyšok balíka chce financovať obmedzením výdavkov alebo zvýšením daní.



Kabinet sa má stretnúť o 20.00 h SELČ, aby schválil navrhované opatrenia.



Ministerstvo financií diskutuje s talianskymi bankami, ktoré v predchádzajúcich rokoch dosiahli pekné zisky, o tom, ako by mali prispieť ku konsolidácii verejných financií.



Minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti z krajne pravicovej strany Liga povedal, že "obete" majú priniesť tí, ktorí si to môžu dovoliť". To kritizuje strana Forza Italia ministra zahraničných vecí Antonia Tajaniho, ktorá je proti akémukoľvek zvyšovaniu daní.



Taliansko minulý rok šokovalo trhy zavedením dane na neočakávané mimoriadne zisky bánk vo výške 40 %. Neskôr však ustúpilo a obmedzilo výšku odvodu a poskytlo bankám doložkou o výnimke, čo znamenalo, že do štátnej kasy nakoniec nezískalo nič.



Vláda plánuje tiež zvýšiť spotrebnú daň z nafty a môže odstrániť niektoré daňové úľavy pre firmy, naznačili úradníci.



Európska únia (EÚ) vedie proti Taliansku disciplinárne konanie pre nadmerný rozpočtový deficit, ktorý v minulom roku dosiahol 7,2 % HDP. To je vysoko nad povoleným limitom EÚ na úrovni 3 % a najvyšší schodok v eurozóne.



Minulý mesiac sa vláda zaviazala znížiť deficit na 2,8 % HDP v roku 2026 v nádeji, že to umožní ukončiť postup EÚ proti nadmernému deficitu v nasledujúcom roku.



Ale štátny dlh Talianska, ktorý je už teraz druhý najvyšší v eurozóne, sa v nasledujúcich dvoch rokoch postupne zvýši a v roku 2026 dosiahne 137,8 % HDP v porovnaní s minuloročným dlhom 134,8 % HDP.



Nedávno revidované fiškálne pravidlá EÚ vyžadujú stabilné tempo znižovania deficitu a dlhu od roku 2025 počas štyroch až siedmich rokov.



Taliansko s cieľom zabezpečiť si schválenie menej ambicióznej sedemročnej úpravy rozpočtu zo strany EÚ sa zaviazalo k reformám v niekoľkých oblastiach vrátane zefektívnenia daňového systému.



Giorgetti vyzval napríklad na zvýšenie odhadov hodnoty domov, ktoré sú často zastarané a zabezpečujú neoprávnený prístup k daňovým úľavám. Podobne ako bankový odvod, aj tento návrh vyvolal kritiku koaličných spojencov.