Talianska vláda predstavila návrh rozpočtu na rok 2026
Kabinet premiérky Giorgie Meloniovej plánuje aj škrty vo výdavkoch na ministerstvách.
Autor TASR
Rím 17. októbra (TASR) - Talianska vláda v piatok predstavila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Dokument počíta s opatreniami v hodnote približne 18 miliárd eur vrátane zníženia sadzby dane z príjmu z 35 % na 33 %, čo bude štátnu pokladnicu stáť 2,8 miliardy eur. Cieľom je podľa vlády zvýšiť kúpnu silu Talianov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Kabinet premiérky Giorgie Meloniovej plánuje aj škrty vo výdavkoch na ministerstvách. Bankový a poisťovací sektor ma byť od roku 2026 do roku 2028 zaťažený dodatočným odvodom v celkovej výške 11 miliárd eur. Na podporu firemných investícií je vyčlenených 8 miliárd eur. Plánujú sa tiež daňové úľavy na prijímanie zamestnancov so zmluvami na dobu neurčitú. Financovanie rodinnej politiky sa zvyšuje o 1,6 miliardy eur, oznámila na tlačovej konferencii premiérka Meloniová.
„Vypracovali sme rozpočet, ktorý sa tak ako predchádzajúce zameriava na tie isté hlavné priority: rodinu a pôrodnosť, daňové úľavy, podporu podnikania a zdravotnú starostlivosť,“ uviedla premiérka, ktorá 22. októbra oslávi tri roky vo funkcii. Rozpočet teraz vláda predloží parlamentu v Ríme.
