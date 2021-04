Taliansko možno nestihne predložiť plán obnovy do konca apríla

Rím/Brusel 18. apríla (TASR) - Existuje riziko, že Taliansko zmešká termín na predloženie finálneho plánu obnovy Európskej komisii (EK). Brusel totiž nie je spokojný s niektorými aspektmi doteraz prezentovaných návrhov, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené so záležitosťou.



Hovorca premiéra Maria Draghiho razantne odmietol nedodržanie termínu. "Plán predložíme 30. apríla," uviedol. Podľa hovorcu ministerstva financií "cieľom zostáva predloženie návrhu 30. apríla".



Meškanie by bolo ranou pre Draghiho, ktorý sa dostal do čela vlády pred dvomi mesiacmi s úlohou doladiť plán obnovy pripravený predchádzajúcou vládou.



Všetkých 27 členských štátov Európskej únie (EÚ) pracuje na svojich národných plánoch, v ktorých majú formulovať, ako chcú minúť svoj podiel z fondu obnovy EÚ, ktorého celkový objem predstavuje 750 miliárd eur.



Taliansko môže dostať z fondu vyše 200 miliárd eur vo forme dotácií a lacných úverov, čo je najviac spomedzi krajín Únie. Peniaze sa budú uvoľňovať postupne v priebehu šiestich rokov.



"Komisia je nespokojná s plánom obnovy v jeho aktuálnej podobe," uviedol jeden zo zdrojov agentúry Reuters, ktorý chcel pre citlivosť záležitosti zostať v anonymite. Podľa zdroja by Draghi mal predložiť konečný plán v polovici mája, ale zrejme bude potrebný dlhší čas na vyriešenie námietok EK.



Najväčšou obavou Bruselu je nedostatočná konkretizácia, ako bude plán manažovaný po jeho schválení Európskou úniou, rovnako ako nejasnosti týkajúce sa podstaty niektorých načrtnutých reforiem vrátane reformy súdneho systému.



Druhý zdroj uviedol, že Brusel požaduje zmeny v pláne, ktoré vyžadujú čas, a že by po ich zapracovaní mohol byť predložený v polovici mája.



EK nekomentovala taliansky plán. Podľa hovorkyne EK chápe, že formulácia plánu obnovy je náročná pre všetky vlády, ktoré sa aktuálne sústredia na boj s pandémiou ochorenia COVID-19. Plány by mali byť predložené 30. apríla, ale niektoré krajiny zrejme budú potrebovať o niekoľko týždňov viac. Hovorkyňa dodala, že EK intenzívne diskutuje o príprave národných plánov so všetkými štátmi.



Podpredseda EK Valdis Dombrovskis v piatok (16. 4.) uviedol, že niektoré krajiny zmeškajú termín (30. 4.) na predloženie národných plánov obnovy, nešpecifikoval však, ktoré krajiny.