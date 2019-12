Financie: Tatra banka podporuje rozvoj finančnej gramotnosti na Sloven

Bratislava 19. decembra (TASR) - Tatra banka pripravila projekt na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. V spolupráci s neziskovou organizáciou Edulab a spoločnosťou Agemsoft sa v aktuálnom školskom roku rozširuje ponúkaný vzdelávací obsah o novú tematickú oblasť zameranú na peniaze. Banka je už druhý rok generálnym partnerom vzdelávacieho produktu, ktorý si pod názvom Fenomény sveta vyskúšalo už viac ako 800 škôl z celého Slovenska.



Na slovenských školách je stále väčší dopyt po kvalitných vzdelávacích materiáloch k téme finančnej gramotnosti. Je to prierezová téma, ktorá má byť podľa Štátneho vzdelávacieho programu prítomná na každom stupni vzdelávania. Vzdelávací projekt je podľa banky odpoveďou na existujúci dopyt a ich cieľom je ponúknuť učiteľom materiály, vďaka ktorým sa žiaci zoznámia s komplikovanou témou atraktívnym spôsobom.



Kľúčovým prvkom Fenoménov sveta Peniaze sú videá z produkcie BBC, ktoré v kombinácii s pestrými aktivitami a interaktívnymi cvičeniami zaujmú pozornosť žiakov a naučia ich premýšľať v súvislostiach. Žiaci sa zároveň učia kriticky myslieť, čítať s porozumením či spolupracovať v tímoch. To všetko sú zručnosti, ktoré neskôr využijú aj vo svojom pracovnom živote.



Pri tvorbe Fenoménov sveta Peniaze sa autori opierali o Národný štandard finančnej gramotnosti 1.2., pričom sa inšpirovali aj spôsobom, akým finančnú gramotnosť testuje OECD prostredníctvom testov PISA. Žiaci sa zdokonalia v riešení slovných úloh, počítaní s percentami, interpretácii dát či prácou so štatistickým súborom. To všetko za použitia moderných a osvedčených vzdelávacích metód.



"Tak ako sa Tatra banka snaží prinášať inovácie a nové trendy do bankovníctva, tak sa Fenomény sveta snažia rovnaké princípy prinášať do vzdelávania. Inovujú klasické zaužívané vyučovacie metódy, čím zvyšujú kvalitu vzdelávania našich detí. Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou pokroku, preto aj nám záleží na tom, aby sme vedeli posúvať jeho hranice," priblížil člen predstavenstva Tatra banky Peter Matúš.



Už čoskoro si bude môcť akákoľvek škola na Slovensku vyskúšať inovatívne vyučovanie finančnej gramotnosti v praxi. V druhej polovici školského roka 2019/2020 štartuje projekt, v rámci ktorého až 100 škôl získa bezplatný balík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta Peniaze. Jedinou podmienkou je registrácia do projektu, ktorá štartuje už 15. januára budúceho roka.