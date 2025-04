Technologickí miliardári v USA v dôsledku ciel stratili 44 miliárd USD

New York 16. apríla (TASR) - Americkí technologickí miliardári stratili od 2. do 14. apríla v dôsledku nestability trhu spôsobenej colnou politikou prezidenta USA Donalda Trumpa celkovo približne 44 miliárd dolárov (38,86 miliardy eur), napísal v stredu denník San Francisco Chronicle. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Najväčšiu stratu vo výške 30,7 miliardy USD utrpel Mark Zuckerberg, spoluzakladateľ korporácie Meta, pod ktorú patria sociálne siete Facebook a Instagram. V dôsledku toho sa čistá hodnota jeho majetku znížila z 216 miliárd USD na 185,3 miliardy USD. Predseda predstavenstva spoločnosti Oracle Larry Ellison stratil 24,1 miliardy dolárov, zatiaľ čo spoluzakladatelia spoločnosti Google Larry Page a Sergey Brin prišli o 11,1 miliardy, resp. 10,7 miliardy USD.



Medzitým výkonný riaditeľ automobilky Tesla a sociálnej siete X Elon Musk, ktorý stojí na čele Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), zbohatol o 26 miliárd USD, jeho čistý majetok sa zvýšil na 368,1 miliardy USD. Napriek všeobecnej nestabilite trhu sa akcie jeho spoločností zhodnotili. Medzi ďalšie obete Trumpovej colnej politiky patria spoluzakladatelia služby krátkodobého prenájmu Airbnb Brian Chesky, Nathan Blecharczyk a Joe Gebbia, ktorí prišli celkovo o 9,6 miliardy USD.



Americký prezident Donald Trump 2. apríla oznámil zavedenie ciel na výrobky zo 185 krajín a regiónov. Všeobecné clá vo výške 10 % vstúpili do platnosti 5. apríla. Tzv. recipročné a vyššie clá zamerané na konkrétne krajiny nadobudli účinnosť 9. apríla, Trump ich ale v ten istý deň väčšine krajín pozastavil. Biely dom vysvetlil, že počas tejto prestávky bude platiť všeobecné clo vo výške 10 % a Washington ju využije na rokovania s partnermi, ktorí majú záujem o nové obchodné dohody so Spojenými štátmi. Výnimkou je Čína, pre ktorú Trump ponechal v platnosti 145-percentné clá.



(1 EUR = 1,1324 USD)