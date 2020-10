Trump podpísal zákon, ktorý zabráni zatvoreniu federálnych úradov

Washington 1. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal zákon, ktorý umožní zabrániť zatvoreniu federálnych úradov a umožní ich financovanie do 11. decembra. Uviedol to Biely dom vo svojom vyhlásení.



Legislatíva zachováva súčasnú úroveň financovania väčšiny programov, aby sa zabránilo tzv. shutdownu počas pandémie nového koronavírusu a len niekoľko týždňov pred americkými prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia 3. novembra.



Zákon schválil v stredu (30. 9.) americký Senát po tom, ako demokrati dosiahli o ňom dohodu s Bielym domom a republikánmi. A následne ho podpísal prezident.



Krátkodobá legislatíva udrží vládne federálne agentúry na súčasnej úrovni financovania až do 11. decembra, čo zmierni tlak na Kongres. A tiež prezidentských kandidátov Trumpa a demokrata Joea Bidena.