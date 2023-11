Turecká centrálna banka upravila odhad inflácie v závere roka na 65 %

Ankara 2. novembra (TASR) - Turecká centrálna banka výrazne zhoršila vyhliadky inflácie v závere tohto roka, pričom infláciu najnovšie očakáva nad 60 %. Navyše s vyššou mierou inflácie, než pôvodne predpokladala, počíta aj na budúci rok. Okrem toho oznámila, že so sprísňovaním menovej politiky bude pokračovať aj v ďalšom období. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Guvernérka tureckej centrálnej banky Hafize Gaye Erkanová vo štvrtok uviedla, že banka v závere tohto roka očakáva mieru inflácie na úrovni 65 %. Pred tromi mesiacmi ešte počítala s tým, že inflácia dosiahne ku koncu roka 58 %.



S vyššou infláciou oproti pôvodným odhadom počíta aj v roku 2024. Pred tromi mesiacmi banka predpokladala, že do konca budúceho roka sa zmierni na 33 %, teraz odhaduje, že dosiahne 36 %.



Minulý rok dosiahla miera inflácie v Turecku 85 %, čo bola najvyššia inflácia za 24 rokov. Podpísal sa pod to pád kurzu tureckej líry, ktorá tak reagovala na extrémne uvoľnenú menovú politiku, ktorú presadzoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Od nástupu Erkanovej do vedenia banky v júni tohto roka, čo bolo krátko po májových prezidentských voľbách, však centrálna banka urobila prudký obrat a začala úrokové sadzby prudko zvyšovať. Od júna sa kľúčová úroková sadzba zvýšila z 8,5 % na súčasných 35 %.



"Dostať vysokú a nestabilnú infláciu pod kontrolu, to bude dlhý a náročný proces," povedala Erkanová a dodala, že na to banka použije všetky dostupné nástroje. Vrchol inflácie očakáva v máji na úrovni 70 až 75 %, sprísňovanie menovej politiky však bude podľa Erkanovej pokračovať dovtedy, dokiaľ banka nezaznamená viditeľné zlepšenie v oblasti inflácie.