Turecká centrálna banka znížila kľúčový úrok o 250 bázických bodov
Autor TASR
Ankara 11. septembra (TASR) - Turecká centrálna banka vo štvrtok znížila referenčnú úrokovú sadzbu viac, ako analytici predpovedali, až o 250 bázických bodov na 40,5 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu businesstimes.
Banka pripísala svoje rozhodnutie spomaleniu celkovej inflácie v auguste, hoci ceny potravín a služieb sú aj naďalej vysoké a vyvíjajú tlak na infláciu. A potvrdila svoj záväzok dostať infláciu späť na cieľovú úroveň 5 % v strednodobom horizonte, pričom podnikne všetky potrebné kroky na dosiahnutie tohto cieľa.
Medziročný rast spotrebiteľských cien v Turecku sa v auguste spomalil, už piaty mesiac po sebe, a to na 32,95 % z 33,52 % v júli. Ale domáci dopyt zostáva slabý, čo udržiava podmienky dopytu dezinflačné.
„Nedávne údaje naznačujú, že dopytové podmienky sú na dezinflačnej úrovni. Ceny potravín a služieb s vysokou zotrvačnosťou vyvíjajú tlak na rast inflácie. Inflačné očakávania, cenové správanie a globálny vývoj naďalej predstavujú riziká pre proces dezinflácie,“ uviedla turecká centrálna banka vo vyhlásení.
Predstavitelia banky zdôraznili, že prísna menová politika zostane v platnosti, kým sa nedosiahne cenová stabilita. Výbor pre menovú politiku bude opatrne posudzovať kroky týkajúce sa úrokových sadzieb, pričom sa bude riadiť inflačnými trendmi a predbežnými cieľmi, s priestorom na sprísnenie, ak sa inflácia výrazne odchýli.
