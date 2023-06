Turecká centrálna banka zvýšila kľúčovú sadzbu o 650 bodov na 15 %

Istanbul 22. júna (TASR) - Turecká centrálna banka vo štvrtok výrazne zvýšila úrokové sadzby a signalizovala obrat smerom ku konvenčnejšej menovej politike.



Menový výbor na svojom prvom zasadnutí pod vedením novej guvernérky Hafize Gaye Erkanovej zdvihol svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 650 bázických bodov na 15 % z 8,5 %.



Agresívne sprísnenie menovej politiky však výrazne zaostalo za očakávaniami, keďže ekonómovia počítali s nárastom kľúčovej sadzby až na 21 %. Väčšina ekonómov prognózuje, že turecká centrálna banka bude v tomto roku pokračovať v sprísňovaní a že jej kľúčová sadzba do konca roka stúpne na 30 %.



To bolo prvé zvýšenie základnej tureckej úrokovej sadzby od marca 2021 a signalizuje zmenu kurzu centrálnej banky, ktorá sa zrejme rozlúčila s neortodoxnou politikou. Tú realizovala pod tlakom prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Erdogan v rozpore so všeobecne prijímanou ekonomickou teóriou zastáva názor, že zníženie úrokových sadzieb spomalí infláciu.