Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Istanbul 28. mája (TASR) - Turecká líra klesla na nové rekordné minimum. Dôvodom bolo zvýšenie výnosov dlhopisov americkej vlády a obavy, že menová politika tureckej centrálnej banky zostáva príliš uvoľnená, aby zastavila nárast inflácie.Kurz líry sa v piatok oslabil o 1,1 % na 8,5981 TRY/USD. Nárast výnosov amerických dlhopisov totiž znížil záujem investorov o rizikovejšie aktíva a meny na rozvíjajúcich sa trhoch.Turecká centrálna banka na svojom májovom zasadnutí nemenila nastavenie menovej politiky a kľúčovú sadzbu ponechala na 19 % druhý mesiac po sebe. Ako dôvod uviedla, že inflácia už dosiahla svoj vrchol.Turecká mena počas uplynulých troch mesiacov stratila viac než 13 %, čo je ďaleko najviac spomedzi mien rozvíjajúcich sa ekonomík. Existuje riziko, že toto oslabenie sa premietne do rastu cien.Podľa stratéga firmy Coex Partners Henrika Gullberga dôvodom trvalého pádu líry je menová politika, ktorá "".Tempo rastu tureckých spotrebiteľských cien sa v apríli zrýchlilo siedmy mesiac po sebe a dosiahlo 17,14 %. Motorom bolo zdraženie energií. To znamená, že reálna úroková sadzba je aktuálne v Turecku pod 2 %. To spôsobuje, že líra je zraniteľná a výrazne pociťuje každú zmenu nálady investorov.Ďalší problémom je geopolitické napätie. Turecko tlačilo na spojencov v NATO, aby oficiálna reakcia aliancie na nútené pristátie lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku a zadržanie novinára Ramana Prataseviča bola miernejšia, uviedli pre Bloomberg dva nemenované diplomatické zdroje.