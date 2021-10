Turecká líra klesla na nové historické minimum

Ankara 25. októbra (TASR) - Kurz tureckej meny sa prepadol na nové historické minimum, pričom prvýkrát dosiahla líra voči doláru dvojcifernú úroveň. Pod pokles kurzu tureckej líry sa podpísalo najnovšie napätie medzi Ankarou a západnými krajinami, k čomu sa ešte pridali vládne zásahy do menovej politiky a zrýchľujúca sa inflácia.



Ako uviedla agentúra Reuters, kurz tureckej líry klesol o 2 % na 10 TRY/USD, čo je úroveň, ktorú doteraz mena nezaznamenala. Predchádzalo tomu víkendové oznámenie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že plánuje veľvyslancov 10 západných štátov vyhlásiť za nežiadúce osoby. Tí vyzvali na prepustenie väzneného tureckého filantropa Osmana Kavalu (64), ktorý bol obvinený z organizovania a financovania protivládnych protestov v roku 2013 a z neúspešného pokusu o vojenský prevrat v roku 2016. V Paríži narodený filantrop je vo väzení od roku 2017 napriek tomu, že nebol odsúdený. Najnovšie rozhodnutie Erdogana sa týka veľvyslancov Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Kanady, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Spojených štátov a Švédska.



K zvýšenému napätiu medzi Tureckom a spojencami v NATO pre kauzu Kavala dochádza v období, keď kurz meny nepriaznivo ovplyvňujú aj vládne zásahy do menovej politiky a nezávislosti centrálnej banky. Líra aj v dôsledku týchto krokov stratila od začiatku roka zo svojej hodnoty voči doláru približne 24 %. To je najhorší vývoj spomedzi porovnateľných mien na rozvíjajúcich sa trhoch, pričom ekonómovia nepočítajú s obratom v menovej politike, ktorý by kurz líry mohol v najbližšom období podporiť.



Naopak, iné meny oproti doláru čiastočne posilnili. Kurz ruského rubľa podporili rastúce ceny ropy, ako aj rozhodnutie centrálnej banky výrazne zvýšiť kľúčovú úrokovú sadzbu. Národná banka Ruska ju v piatok (22. 10.) zvýšila nečakane až o 75 bázických bodov na 7,5 %. Rast kurzu oproti doláru zaznamenal aj juhoafrický rand a čínsky jüan, aj keď rast bol iba mierny.