Ukrajinská centrálna banka nečakane zvýšila svoj kľúčový úrok

Kyjev 4. marca (TASR) - Ukrajinská centrálna banka vo štvrtok nečakane zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov na 6,5 %. To prekvapilo trhy, ktoré nepočítali so žiadnymi zmenami v jej menovej politike.



Cieľom tohto rozhodnutia je dosiahnuť postupné zníženie inflácie, ktorá sa v januári vyšplhala na 15-mesačné maximum 6,1 %, najmä v dôsledku zdraženia potravín a palív.



Miera inflácie na Ukrajine sa tak pohybuje nad strednodobým inflačným cieľom centrálnej banky na úrovni 5 %, a to v čase, keď ekonomika zápasí s dôsledkami pandémie nového koronavírusu.



Strážcovia ukrajinskej meny očakávajú, že inflácia dosiahne svoj vrchol v polovici roku 2021, potom by sa jej rast mal spomaliť. Odhadujú, že sa vráti k cieľovému rozpätiu v 1. polroku 2022.



Banka tiež uviedla, že je pripravená opäť zvýšiť kľúčový úrok, aby obmedzila základné inflačné tlaky, stabilizovala očakávania a vrátila infláciu späť k svojmu cieľu.