UniCredit zvýšila svoj podiel v Commerzbank približne na 28 %

Miláno 18. decembra (TASR) - Talianska banka UniCredit v stredu oznámila, že zvýšila svoj podiel v nemeckom veriteľovi Commerzbank približne na 28 %. Posilnila tak svoju pozíciu v nemeckej banke aj snahy o jej prevzatie. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Bloomberg.



Talianska banka uviedla, že jej najnovší krok je v súlade s ambíciou získať podiel vo výške 29,9 % v nemeckej banke.



UniCredit začala budovať svoj podiel v Commerzbank v septembri, čo viedlo k špekuláciám o potenciálnej ponuke na prevzatie nemeckého veriteľa. V súčasnosti UniCredit vlastní priamy podiel v Commerzbank vo výške 9,5 % a ďalších 18,5 % prostredníctvom derivátov.



Zvýšenie podielu v Commerzbank naznačuje, že generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel sa nevzdal svojich ambícií prevziať nemeckého veriteľa napriek odporu vlády v Berlíne. A došlo k nemu v čase, keď sa Orcel usiluje o akvizíciu aj na domácom talianskom trhu, nevyžiadanou ponukou na prevzatie Banco BPM. To by viedlo k vytvoreniu najväčšej banky v Taliansku. Banco BPM skúma možnosti, ako odraziť pokus o prevzatie.



Najnovší krok Orcela odráža názor UniCredit, že "v Commerzbank existuje značná hodnota, ktorú je potrebné vykryštalizovať", uviedla talianska banka vo vyhlásení. "Pozícia zostáva v súčasnosti výlučne investíciou a nemá žiadny vplyv na ponuku pre Banco BPM," dodala.



UniCredit zvyšuje podiel v Commerzbank z veľkej časti prostredníctvom nástrojov, ako sú swapy, pričom vyšší podiel jej umožňuje mať pod kontrolou hlasovacie práva v nemeckom veriteľovi bez formálneho povolenia od Európskej centrálnej banky na prekročenie 10-percentného podielu.



UniCredit uviedla, že vedie rozhovory s úradmi v súvislosti so snahou o schválenie podielu až do výšky 29,9 %. Commerzbank odmietla zvýšenie podielu komentovať.



Spôsob, akým Orcel zvýšil podiel v Commerzbank, frustruje nemeckú vládu, ktorá vlastní 12-percentný podiel veriteľa. Používané metódy kritizovali aj zástupcovia odborov Commerzbank.



Nemecko sa snaží zmariť snahy o prevzatie Commerzbank talianskou UniCredit, ktorá investovala zhruba 40 miliárd eur do talianskych vládnych dlhopisov. Berlín sa totiž obáva, že ak by sa UniCredit pre tieto dlhopisy dostala do problémov, Nemecko by nakoniec mohlo byť nútené zaplatiť účet za taliansky štátny dlh.