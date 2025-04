V Česku rastie počet podnikových dlhopisov, nie všetky sú bezpečné

Bratislava 16. apríla (TASR) - V minulom roku vydali spoločnosti v Českej republike rekordný objem podnikových dlhopisov za sledované obdobie od roku 2013. Ich hodnota predstavovala celkovo 113,8 miliardy českých korún (4,54 miliardy eur) a v porovnaní s predchádzajúcim rokom tak išlo o 20-percentný rast. V insolvencii však skončil v priemere každý desiaty emitent, ktorý vydal dlhopisy v rokoch 2013-2024. Vyplynulo to z najnovšej analýzy česko-slovenskej spoločnosti Surveilligence.



„Podiel emitentov, ktorí skončili v insolvencii je u podlimitných (12,9 %) významne vyšší ako u nadlimitných emitentov (8 %). V predchádzajúcej analýze to bol zhruba každý trinásty (2013-2023),“ priblížila spoločnosť.



Problémoví emitenti končia podľa odborníkov v úpadku pomerne skoro. Takmer polovica emitentov v úpadku skončila v insolvencii do troch rokov od prvej emisie svojich dlhopisov. Celkom 12 emitentov skončilo v insolvencii do jedného roka po emisii, 31 emitentov medzi jedným až dvoma rokmi a ďalších 53 emitentov v období medzi dvoma a tromi rokmi od prvej emisie, vyplynulo z analýzy spoločnosti.



Až 58 % emitentov vôbec nepublikovalo svoje finančné výkazy v zbierke listín za obdobie, ktoré predchádzalo dátumu prvej emisie dlhopisov. V predchádzajúcej analýze to bola polovica. Do jedného roka pred emisiou ich publikovala pätina emitentov, do dvoch rokov od dátumu emisie ďalších 16 %.



„Tento výsledok poskytuje žalostný obrázok o transparentnosti emitentov a o naivite investorov, ktorí investovali svoje prostriedky do spoločností, o ktorých nemohli mať dostatočné informácie,“ skonštatovala spoločnosť.



(1 EUR = 25,064 CZK)