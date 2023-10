V Marakéši sa začalo výročné stretnutie Svetovej banky a MMF

Marakéš 9. októbra (TASR) - Svetová banka (SB) hľadá spôsoby, ako rozšíriť garancie, ktoré poskytuje na komerčné pôžičky, aby podporila dostupné súkromné financovanie pre rozvojové krajiny. Uviedla to na úvod stretnutia s Medzinárodným menovým fondom (MMF) a ministrami financií a guvernérmi centrálnych bánk, ktoré organizuje každé tri roky mimo svojho sídla vo Washingtone. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Tohoročné rokovania sa začali v pondelok v marockom Marakéši, prvýkrát po 50 rokoch na africkej pôde. SB je pod tlakom, aby uskutočnila reformy, ktoré jej umožnia viac pomáhať chudobným krajinám v boji s dlhmi a klimatickou zmenou.



Niektoré rozvíjajúce sa ekonomiky si nedokážu zabezpečiť financie na trhoch, keďže globálne úrokové sadzby stúpajú. Nedávny výpredaj amerických štátnych dlhopisov posunul výnosy z desaťročných bondov na 16-ročné maximum, čo ešte zvýšilo náklady na pôžičky pre rozvojové ekonomiky.



"Veľmi systematicky hľadáme spôsoby, ako by sme mohli rozšíriť našu spoluprácu so súkromným sektorom. A to zahŕňa mnoho foriem záruk," povedal Axel van Trotsenburg zo SB. Jednou z najväčších výziev je, ako poskytnúť viac financií na iniciatívy v oblasti zmeny klímy. Van Trotsenburg neposkytol žiadne čísla ani časový rámec.



Marakéš mal hostiť toto podujatie už v roku 2021, ale pre pandémiu ochorenia COVID-19 bolo dvakrát odložené. A po silnom zemetrasení, ktoré minulý mesiac v regióne južne od Marakéša zabilo takmer 3000 ľudí, hrozilo, že sa v africkej krajine opäť neuskutoční. "Krajina prešla len pred mesiacom veľmi ťažkým obdobím," povedala generálna riaditeľka MMF Kristalina Georgievová pri otvorení panelovej diskusie s názvom Inšpirované Afrikou.



Medzinárodný menový fond a Svetová banka sa naposledy stretli v Afrike v roku 1973, keď podujatie hostila Keňa a niektoré štáty boli stále pod koloniálnou nadvládou. O polstoročie neskôr čelí kontinent množstvu výziev od konfliktov, cez vojenské prevraty po pretrvávajúcu chudobu a prírodné katastrofy.



Tento týždeň čakajú funkcionárov tvrdé diskusie. MMF a SB sú v rámci symbolického kroku pripravené poskytnúť Afrike tretie kreslo vo svojich výkonných radách, čo by podľa Georgievovej dalo kontinentu "silnejší hlas". To však nevyrieši problémy s peniazmi.



Hlavní prispievatelia oboch inštitúcií nepodporujú zvýšenie kapitálu, pretože by ich to prinútilo vložiť viac prostriedkov a poskytlo by väčší vplyv rozvíjajúcim sa mocnostiam, ako sú Čína a India. Očakáva sa však, že Svetová banka potvrdí plány na zvýšenie objemu pôžičiek o 50 miliárd USD (47,48 miliardy eur) v nasledujúcom desaťročí prostredníctvom zmien súvahy.



Prezident Svetovej banky Ajay Banga chce ísť ešte ďalej a zvýšiť úverovú kapacitu o 100 miliárd USD alebo až o 125 miliárd USD prostredníctvom príspevkov od vyspelých ekonomík. Je však nepravdepodobné, že by sa táto otázka v Marakéši uzavrela.



Globálni veritelia však môžu využiť stretnutie na reformu svojich systémov kvót. Tie sú založené na ekonomickej výkonnosti danej krajiny a určujú, koľko financií by mala poskytnúť MMF, koľko má hlasovacích práv a maximálnu výšku úverov, ktoré môže získať.



(1 EUR = 1,0531 USD)