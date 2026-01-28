< sekcia Ekonomika
V priestoroch Deutsche Bank zasahujú vyšetrovatelia
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/Berlín 28. januára (TASR) - V priestoroch najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank zasahuje polícia. Razie vo Frankfurte nad Mohanom a Berlíne sa týkajú podozrení z prania špinavých peňazí, oznámila v stredu frankfurtská prokuratúra. Vyšetrovaniu podľa jej vyhlásenia čelia viacerí vedúci pracovníci a zamestnanci banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prokuratúra pri vyšetrovaní spolupracuje so Spolkovým kriminálnym úradom (BKA). Podozrenia sa týkajú minulých obchodných vzťahov banky so zahraničnými spoločnosťami, ktoré sú podozrivé z prania špinavých peňazí. Prehliadky majú zabezpečiť ďalšie dôkazy. „O pozadí obchodných vzťahov, transakciách spracovaných prostredníctvom Deutsche Bank a ich rozsahu ani o samotných spoločnostiach nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie informácie,“ uviedol hovorca prokuratúry.
„Potvrdzujeme, že frankfurtská prokuratúra v súčasnosti vykonáva operáciu v obchodných priestoroch Deutsche Bank,“ uviedol pre DPA hovorca banky. Spoločnosť podľa neho plne spolupracuje s prokuratúrou a žiada o pochopenie, že sa k tejto veci nemôže ďalej vyjadrovať.
