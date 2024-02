V Spojenom kráľovstve zomrel Jacob Rothschild, filantrop a finančník

Londýn 26. februára (TASR) - V Spojenom kráľovstve zomrel vo veku 87 rokov známy finančník a filantrop Jacob Rothschild. Oznámila to v pondelok jeho rodina bez uvedenia príčiny. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Rothschild v roku 1980 opustil rodinnú banku NM Rothschild & Sons pre spor o jej smerovanie. A vybudoval svoje vlastné finančné impérium. Jeho spoločnosť RIT Capital Partners je jedným z najväčších investičných trustov v Spojenom kráľovstve s čistými aktívami vo výške 3,5 miliardy GBP (4,1 miliardy eur) na konci novembra 2023.



Rothschild bol tiež jedným z popredných britských filantropov. Bol predsedom správnej rady Národnej galérie a Lotériového fondu národného dedičstva. A po vzore členov vzdialenej rodiny mal v Izraeli charitatívne záujmy. Bol predsedom rodinnej nadácie Yad Hanadiv.



V roku 2002 mu kráľovná Alžbeta II. udelila Rád za zásluhy.



Nathaniel Charles Jacob Rothschild sa narodil 28. apríla 1936. Vyštudoval Eton College a univerzitu v Oxforde. Štyri roky po nástupe do rodinnej banky v roku 1959 sa stal partnerom NM Rothschild & Sons a viedol jej oddelenie podnikových financií.



Patril k siedmej generácii bankovej dynastie, ktorá sa odvíja od Mayera Amschela Rothschilda, obchodníka narodeného v roku 1744, ktorý radil nemeckým aristokratom vo finančných otázkach. Svojich synov posielal do veľkých európskych miest, aby tam obchodovali s vládami, ktoré zápasili s nedostatkom peňazí. Nathan Mayer Rothschild bol prvý, kto sa vydal do zahraničia a koncom 18. storočia dorazil k anglickým brehom.



Rothschild odstúpil z funkcie predsedu RIT v roku 2019, hoci jeho dcéra Hannah (61 rokov) zostala v predstavenstve investičnej firmy, kde dohliada na podiel vo výške najmenej 10 %, ktorý má teraz hodnotu viac ako 250 miliónov libier.



(1 EUR = 0,8534 GBP)