Veľké čínske banky zaznamenali najprudší pokles zisku za 10 rokov

Peking 31. augusta (TASR) - Päť najväčších čínskych bánk zaznamenalo najprudší pokles zisku minimálne za desaťročie. Pripravujú sa totiž na ďalší nárast objemu zlých úverov v ekonomike oslabenej koronakrízou.



Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China a Bank of Communications zverejnili hospodárske výsledky minulý týždeň. Všetky zaznamenali v prvých šiestich mesiacoch 2020 medziročný pád zisku minimálne o 10 %. Museli totiž zvýšiť rezervy na krytie potenciálnych úverových strát v najbližších mesiacoch podobne ako väčšina bánk po celom svete.



Peking požiadal banky, aby "podporili ekonomiku na úkor vlastnej prevádzkovej sily", povedal pre CNBC analytik firmy CreditSights Jason Tan.



Peking údajne vyzval finančné inštitúty, aby tento rok obetovali zisky vo výške 1,5 bilióna CNY (183,49 miliardy eur) a pomohli firmám znížením úročenia úverov a odkladom splátok.



Medzinárodný menový fond (MMF) prognózuje, že čínska ekonomika, ktorá je druhou najväčšou na svete, tento rok expanduje len o 1 %. To by bol najslabší rast minimálne za 40 rokov. Dôvodom sú reštriktívne opatrenia prijaté po celom svete na spomalenie šírenia nového koronavírusu.



(1 EUR = 8,1749 CNY)