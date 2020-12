New York 27. decembra (TASR) – Vianočná nákupná sezóna v USA prekonala očakávania, ktoré znížila koronakríza.



Maloobchodné tržby počas predĺženej vianočnej 75-dňovej nákupnej sezóny medziročne stúpli o 3 %, vyplýva zo správy Mastercard SpendingPulse, ktorá sleduje všetky platobné metódy v rámci online predaja aj predaja v kamenných predajniach. Vývoj je podstatne lepší, než počas poslednej recesie v roku 2008, kedy maloobchodné tržby klesli o 3,5 %.



Maloobchodné tržby z online predaja vyskočili o 49 %, vyplýva zo správy spoločnosti Mastercard. Na online predaj teraz pripadla pätina tržieb. V roku 2019 sa online predaj na celkových maloobchodných tržbách podieľal 13 %.



Mastercard tento rok počítal tržby za predĺženú vianočnú sezónu od 11. októbra do 24. decembra, keďže mnohí maloobchodníci spustili vianočné predaje skôr, aby predišli návalom. V rámci tradičnej vianočnej sezóny od novembra do Štedrého večera tržby vzrástli o 2,4 %.



„Je to veľmi zdravé číslo, ak zoberieme do úvahy výzvy spôsobené pandémiou koronavírusu," uviedol expert Mastercard a bývalý výkonný riaditeľ Saks Steve Sadove. „Ukazuje mi, že americký spotrebiteľ je veľmi odolný."



Podiel tržieb zaznamenaných počas vianočnej sezóny na celkových tohtoročných tržbách predstavoval 19,7 %, potvrdila správa.