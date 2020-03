Vo februári zbankrotovalo 1326 obyvateľov Slovenska

Bratislava 4. marca (TASR) - Vo februári tohto roka zbankrotovalo 1326 obyvateľov Slovenska. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1216 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o viac ako 9 percent. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v januári 2020 zbankrotovalo 1160 dlžníkov, ich vo februári bolo viac o 14 %.



"Minulý mesiac sa zároveň ukončil tretí rok od začiatku účinnosti rozsiahlej novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Novela na jednej strane sprístupnila osobný bankrot väčším skupinám ľudí v dlhovej pasci, avšak na druhej strane vyvolala kritiku napríklad od poskytovateľov finančných prostriedkov a veriteľov. Zatiaľ čo pred legislatívnou zmenou sa počet osobných bankrotov v jednom mesiaci rátal na desiatky, onedlho po marci 2017 vystúpil na stovky a v ďalších dvoch rokoch väčšinou výrazne prekračoval tisícku. Po novele, ktorá začala platiť od 1. januára tohto roku, nepredpokladáme rapídny pokles osobných bankrotov. Februárové i januárové štatistiky nám potvrdzujú, že ich počet bude aj v tomto roku naďalej vysoký," povedala Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti.



Vo februári 2020 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 285, najmenej v Bratislavskom kraji - 42. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených vo februári 2020 ich pripadalo na mužov 804 (60,63 percenta) a na ženy 522 (39,37 percenta). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 31,45 %, za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 25,34 %, pomerne tesne nasledovaní päťdesiatnikmi s podielom 23,76 %.



Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca februára 2020 možnosť oddlženia využilo už viac ako 40.000 obyvateľov SR.



Zároveň vo februári 2020 súdy zrušili 1157 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 1096 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 61 po splnení konečného rozvrhu výťažku.