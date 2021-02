Vstupom Tesly do kryptomien môžeme očakávať ďalší rast bitcoinu

Bratislava 9. februára (TASR) – Po tom, ako americká spoločnosť Tesla v pondelok (8.2.) oznámila nákup kryptomeny bitcoin za 1,5 miliardy USD (1,25 miliardy eur), jej cena ešte v ten deň narástla na nové maximum viac ako 36.000 eur. Zhodnocovanie pokračovalo aj v utorok a tento trend podľa odborníkov môže pretrvať.



"S investíciou, akú spravila Tesla, môžeme očakávať, že sa čoskoro pridajú ďalšie veľké, ale aj stredné spoločnosti, ktoré budú hľadať možnosti, ako presunúť časť svojich rezerv do digitálnych aktív. Slovensko ešte čaká na svoju “Teslu”, ale s týmto trendom na trhu to môže byť čoskoro. Dopyt zo strany firemných klientov už začíname pozorovať aj u nás. So vstupom Tesly do kryptomien môžeme čoskoro očakávať nárast bitcoinu na hodnotu 50.000 eur," tvrdí riaditeľ slovenskej spoločnosti Fumbi.network Juraj Forgács.



Tesla sa začiatkom tohto roka rozhodla aktualizovať svoju investičnú politiku a zamerala sa na digitálne aktíva ako bitcoin. To má spoločnosti priniesť nielen väčšiu flexibilitu v diverzifikácii a maximalizácii výnosov z ich hotovosti, ale aj možnosť platiť za produkty aj kryptomenou. Elon Musk za posledné obdobie viackrát spomenul na svojom twitterovom účte kryptomeny, čo vždy vyvolalo ich ďalší rast.