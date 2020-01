Výber mýta za minulý rok na Slovensku presiahol 220 miliónov eur

Bratislava 31. januára (TASR) - Za využívanie vymedzených úsekov ciest sa v decembri minulého roka na diaľniciach a rýchlostných cestách vybralo mýto vo výške 10,23 milióna eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa za rovnaké obdobie vybralo 4,59 milióna eur. Celkovo výber mýta za celý rok 2019 dosiahol sumu 220,97 milióna eur. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou SkyToll.



Z celkovej decembrovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 47 %. Dňom s najvyšším výberom mýta v sledovanom mesiaci bol 16. december, keď sa vybrala suma 885.188 eur. V decembri využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 29.746 unikátnych vozidiel nad 3,5 tony za deň.



Prevádzkovatelia vozidiel registrovaných v zahraničí zaplatili 46,4 % z mýta vybraného za celý rok 2019. Spomedzi zahraničných užívateľov vymedzených úsekov ciest zaplatili aj vlani najviac vozidlá z Poľska (19 %), Českej republiky (7,6 %) a Maďarska (5,3 %). Z hľadiska platobných režimov tvorili tržby z výberu v režime predplateného mýta 59,2 % z celkovej ročnej sumy. Vlani mali najvyšší podiel na vybranom mýte prevádzkovatelia nákladných vozidiel v hmotnostnej kategórii nad 12 ton s dvomi nápravami, ktorí zaplatili 178,17 milióna eur, čo je 80,7 % z celoročného výberu. Z pohľadu emisných tried mali najväčší, 82,3-percentný podiel na úhrade mýta vozidlá s triedami EURO V, VI a EEV, od ktorých sa vybralo 181,89 milióna eur.



Od spustenia komplexnej služby elektronického výberu mýta do prevádzky v roku 2010 sa na mýte vybralo 1,8 miliardy eur. Zľava z ceny mýta za celý rok 2019 bola priznaná v 65.236 prípadoch, z nich bolo 49.026 zo Slovenska. Poskytnutá zľava dosiahla sumu 3,86 milióna eur, z toho na vozidlá registrované na Slovensku pripadlo 3,3 milióna eur.



V elektronickom mýtnom systéme bolo ku koncu vlaňajška zaregistrovaných 275.557 palubných jednotiek. Na vozidlá zo zahraničia pripadlo 73,8 % z tohto počtu. V roku 2019 využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 39.579 unikátnych vozidiel nad 3,5 tony za deň. Za celý rok 2019 využilo elektronický mýtny systém 387.997 unikátnych vozidiel s registrovanou palubnou jednotkou.



V roku 2019 riešili mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest 6195 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Kontrolovaní vodiči museli zaplatiť mýto vo výške 70.740 eur. Slovenskí prevádzkovatelia vozidiel sa na vybranej sume podieľali 12,3 %.



Za rok 2019 zaznamenal SkyToll v rámci prevádzky elektronického výberu mýta 486 opodstatnených podaní. Z toho bolo 476 reklamácií, 8 žiadostí a dva podnety.