Výkon slovenskej ekonomiky sa vrátil o päť rokov naspäť

Bratislava 14. augusta (TASR) - Za celý prvý polrok tohto roka slovenská ekonomika stratila približne 13 % a v reálnom vyjadrení sa vrátila do 1. štvrťroka 2015. V komentári k aktuálnym štatistikám to vyčíslili analytici Národnej banky Slovenska (NBS).



Ako v piatok informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, medziročný pokles hrubého domáceho produktu (HDP) v 2. štvrťroku dosiahol 12,1 %. Ešte v 1. štvrťroku slovenská ekonomika klesla o 3,7 %. Vplyv pandémie nového koronavírusu sa podľa analytikov najvýraznejšie prejavil práve na začiatku 2. štvrťroka, kedy ekonomika dosiahla svoje dno.



"Po očistení o sezónne vplyvy medzikvartálny pokles dosiahol 8,3 %. V porovnaní s očakávaniami NBS z predikcie je to lepší výsledok," doplnili analytici centrálnej banky.



Podrobná štruktúra vývoja ekonomiky bude známa až začiatkom septembra. Z mesačných údajov však podľa analytikov vyplýva, že opatrenia pre boj s pandémiou mali výrazne negatívny vplyv na všetky zložky HDP.



"Vývoz aj dovoz zaznamenali ešte silnejší prepad ako v predchádzajúcom štvrťroku. Na takýto vývoj malo najväčší dopad zastavenie výroby v automobilkách, ako aj v ďalších priemyselných výrobách," priblížili.



Zároveň bol však ekonomický vývoj v priebehu štvrťroka veľmi rozdielny. V apríli, keď vrcholili protipandemické opatrenia, bolo viditeľné výrazne spomalenie aktivity. V máji pri postupnom uvoľnení reštriktívnych opatrení a otváraní prevádzok sa aktivita pomaly zrýchľovala. "V poslednom mesiaci štvrťroka (jún) už ekonomika dynamicky rástla, keď export, priemysel, ale aj maloobchod zaznamenali výraznejšie oživenie," doplnili analytici NBS.